Китай продолжает беспрецедентно снижать курс юаня

Народный банк Китая (Bank of China) 18 декабря в очередной раз принял решение о понижении курса национальной валюты (жэньминьби - официальное название юаня) к доллару на 57 базисных пунктов, до 6,4814 юаня за доллар - минимальный показатель с июня 2011 года, передает Газета.RU.

ЦБ КНР понижает курс уже 10 дней подряд, что происходит впервые с 2006 года.

Читайте такжеBloomberg: Евро пострадает из-за включения юаня в клуб резервных валютАналитики связывают действия Банка Китая с необходимостью подготовки к включению юаня в корзину резервных валют МВФ в октябре следующего года наряду с долларом, евро, фунтом стерлингов и иеной. Это решение может привести к росту спроса на китайскую валюту и последующему заметному повышению ее курса.

Совет МВФ принял решение включить юань в список мировых резервных валют в конце ноября.