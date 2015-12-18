Национальное рейтинговое агентство "Рюрик" подтвердило высокую кредитоспособность КБ "ПРЕМИУМ"

Согласно Национальной рейтинговой шкале, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины №665 от 26.04.2007 г., заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBBB характеризуется высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий.

Прогноз "позитивный" указывает на наличие предпосылок для повышения уровня рейтинга в ближайшей перспективе при сохранении позитивных тенденций.

По состоянию на 01.12.2015 р. количество клиентов – юридических лиц банка составляла 4 722 субъектов хозяйствования, чистый прирост с начала года составил 2 645 новых клиентов. Объем средств корпоративных клиентов (до востребования и срочных) по состоянию на 01.12.2015г. составил 712 099 тыс.грн., прирост за 11 месяцев 2015 года – 385 098 тыс.грн.

Лидирующие позиции в структуре кредитного портфеля Банка занимают следующие отрасли экономики: 28% - сельскохозяйственные предприятия (ООО «СП «НИБУЛОН», ООО «ВП «МАЯК», Агрокомплекс «Зелена долина», Плодовочторг (ООО «С-РОСТОК») Норвежско-украинское предприятие ООО «Укр-агро РТ» и пр.), 23% - производство и реализация продуктов питания (ООО «Терра-фуд», ООО «Еврохата-сервис», ООО «Премьер-фуд», ПАО «Ичнянский молочно-консервный завод» и пр.), 18% - предприятия газо- электроснабжения, реализация ТММ (ЧАО «Полтавагаза», ООО «Скела терциум», ООО «Газторгпостач», ООО «Кворум-нафта», ООО «Евро-реконструкция» (ТЭЦ-4 г. Киева) и др.), предприятия торговли (ООО «АЛЛО», ООО «РУШ» (сеть магазинов «ЕВА»), «Еко-маркет», ЧП «Дельта-медикел» и пр.), Паспортный сервис ГП «Документ», ООО «ФК «Динамо «Киев».

Банк является уполномоченным пенсионным фондом Украины на выплату пенсий.

По состоянию на 1 декабря 2015 по размера активов (1,997 млрд. грн.) банк «Премиум» занимает 49-е место среди 122 действовавших финучреджений.