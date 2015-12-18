Нацбанк решил ликвидировать банк "Финансы и кредит"

Национальный банк Украины 17 декабря принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации неплатежеспособного банка "Финансы и кредит".

По информации на сайте НБУ, регулятор принял такое решение по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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Согласно информации на сайте Фонда гарантирования, Фонд с 18 декабря уже начал проводить ликвидацию банка. Ликвидация продлится два года до 17 декабря 2017 года, ликвидатором банка на этот период назначена Елена Чернявская.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования с 4 ноября начал выплаты вкладчикам неплатежеспособного банка "Финансы и кредит" через банки "Пивденный", ПУМБ, "Альфа-Банк" (Украина) и "Ощадбанк".

По предварительным оценкам фонда, объём возмещения вкладчикам банка "Финансы и Кредит" составит 10,480 миллиарда гривень.

Временная администрация Фонда гарантирования работает в банке с 18 сентября на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным.

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В этом году НБУ предоставил банку два стабилизационных кредита - на 700 млн грн в феврале и на 750 миллионов гривень в июне этого года, а 19 августа подтвердил выполнение банком "Финансы и Кредит" плана капитализации в рамках программы финансового оздоровления.

Банк "Финансы и кредит" (Киев) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков по объему активов. Основными акционерами банка являются компании "Аскания" (46,50%) и F&C Realty (49,97%), подконтрольные бизнесмену Константину Жеваго.

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17 августа акционеры банка "Финансы и Кредит" приняли решение увеличить уставный капитал банка на 2,5 миллиарда гривень, или на 46,4%, - до 7,888 миллиарда гривень. В первом полугодии банк уже увеличил уставный капитал в два раза - на 616,4 миллиона гривень в марте и на 1,972 миллиарда гривень в июне.