Китай для поддержки экономики вольет в свою финансовую систему $15,4 миллиарда

Народный банк Китая в пятницу, 18 декабря, объявил о вливании в финансовую систему 100 млрд юаней (15,4 млрд долларов США) в рамках программы среднесрочного кредитования с целью поддержания достаточного уровня ликвидности, передает ТАСС.

В заявлении банка сказано, что средства предложены 13 финансовым организациям по ставке 3,25%. Срок кредита составляет шесть месяцев, а его цель – финансирование малых предприятий и сельского хозяйства страны.

Читайте такжеКитай продолжает беспрецедентно снижать курс юаня По данным центрального банка, сумма выданных и пока не погашенных кредитов в рамках данной программы на конец ноября составляла 695,8 млрд юаней.

Среднесрочное кредитование представляет собой инструмент денежно-кредитной политики, принятый на вооружение Народным банком Китая в 2014 году.