Украина объявила мораторий на выплаты долгов перед Россией - Яценюк

Украина в соответствии с действующим законодательством и ранее принятыми на себя обязательствами по выполнению долговых операций объявила мораторий на выплату всех долгов перед Российской Федерацией, включая долг, взятый правительством Януковича-Азарова в 2013 году в объеме 3 млрд долл., а также долги госхолдинга «Укравтодор» и Конструкторского бюро «Южное» перед российскими банками.

Об этом в ходе внеочередного заседания правительства сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Общая сумма долга, попавшего под мораторий, превысила 3,58 млрд долл.

«Правительство Украины вводит мораторий на выплату так называемого «российского долга». В который раз напомню, что Украина провела реструктуризацию долговых обязательств с адекватными кредиторами, которые приняли условия и предложения украинской стороны. В связи с тем, что Россия отказалась, несмотря на наши многочисленные попытки подписать соглашение о реструктуризации, принять наши предложения, Кабмин вводит мораторий на выплаты 3,075 млрд долл. по «российским» бондам и дополнительно вводит мораторий на выплату 507 млн долл. США компаний КБ «Южное» и компании «Укравтодор», которые являются долгами этих компаний перед российскими банками», - сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что с сегодняшнего дня выплаты по этим долгам на общую сумму 3,582 млн долл. в пользу российской стороны останавливаются – «до момента принятия предложений Украины по реструктуризации или принятия соответствующего судебного решения». «Снова подчеркиваю, что мы готовы к судебной процедуре с российской стороной», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда 16 декабря признал официальный статус российского займа Украине в размере 3 млрд долл., предоставленного в декабре 2013 года правительству Азарова-Януковича. Мотивация решения Фонда состояла в том, что держателем этого долга было и остается правительство Российской Федерации. При этом в решении Фонда подчеркивается, что это единственный «проблемный» долг Украины, и Киев не имеет просроченной задолженности перед другими официальными кредиторами.

Однако Минфин Украины подчеркивал, что Украина не сможет погасить долг перед Российской Федерацией в объеме 3 млрд долл. на тех условиях, под которые он был взят, поскольку это противоречит критериям программы сотрудничества с МВФ. В то же время в Минфине отметили, что невыполнение обязательств по долгу не приведет к кросс-дефолту по другим бондам Украины.