Согласованный с МВФ проект бюджета-2016 должен быть принят до конца года - Яценюк

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечает необходимость принятия проекта государственного бюджета на 2016 год, параметры которого будут согласованы с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом, до конца года.

Об этом Яценюк сказал в ходе внеочередного заседания правительства.

"Отдельно хочу сказать по бюджету. Вчера Кабинет министров Украины и персонально министр финансов Украины провели презентацию проекта государственного бюджета на 2016 год в стенах парламента Украины. В соответствии с нормами Бюджетного кодекса, если парламент не отклонил проект бюджета и не вернул его в правительство, это означает, что мы вступили в стадию формирования госбюджета на 2016 год. Это означает, что парламент принял к рассмотрению проект бюджета, и вчера у нас были длительные дискуссии и по проекту бюджета, и по проекту Налогового кодекса, - сказал Яценюк. - Я очень надеюсь, что созданная в стенах парламента рабочая группа наработает общий, согласованный закон о бюджете на 2016 год и наработает общий проект изменений в налоговое законодательство. Надеюсь, что к четвергу (24 декабря - УНИАН) мы найдем понимание, поскольку бюджетный процесс в последние 10 лет проходил по одной стандартной процедуре: оппозиция всегда критикует, а коалиция должна найти силы, чтобы принять документ".

Яценюк выразил уверенность, что бюджетный процесс пройдет без лишней политизации.

"Украина должна вступить в новый год с бюджетом, который отвечает критериям, которые определены нами совместно с МВФ для того, чтобы Украины осталась в программе МВФ. Подчеркиваю – это ключевое условие и требование. Наша работа с МВФ – это не просто получение дополнительной финансовой подушки. Наша работа с МВФ – это основной критерий соответствия Украины тем показателям реформ, которые воспринимаются иностранными инвесторами и западными партнерами", -сказал Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, в начале декабря Минфин представил проект государственного бюджета на 2016 год с дефицитом 3,7% ВВП. Доходы госбюджета определены на уровне 601,4 миллиарда гривень, расходы – 674 миллиарда гривень. Объем госгарантий – 28,2 миллиарда гривень. Объем заимствований - 202,997 миллиарда гривень. Прожиточный минимум, согласно документу, с 1 января 2016 года составит 1 330 гривень, с 1 мая - 1 399 гривень, с 1 декабря - 1 496 гривень. Размер минимальной зарплаты: с 1 января - 1 378 гривень, с 1 мая – 1 450 гривень, с 1 декабря – 1 550 гривень.

Одновременно Кабмин предлагает доформировать стабилизационный энергетический фонд в объеме 700 миллионов долларов. Первоначально этот показатель составлял 500 миллионов долларов.

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МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF) общим объемом 17,5 миллиарда долларов сроком на 4 года 11 марта текущего года. Первый транш по новой программе в объеме 5 миллиардов долларов Украина получила 13 марта, второй на 1,7 миллиарда долларов – 4 августа.

Второй пересмотр программы проходил для Украины в два этапа. Миссия Фонда работала в Киеве в сентябре и 2 октября приостановила переговоры в связи с необходимостью проведения местных выборов, а также дискуссий внутри страны по налоговой реформе и проекту госбюджета на 2016 год. В ноябре переговоры возобновились.

По итогам работы последней миссии Фонд отметил углубление взаимопонимания с украинскими властями по ключевым вопросам экономических реформ, но он ожидает от правительства подготовки сбалансированного проекта госбюджета на следующий год и утверждения этого проекта Верховной Радой.

Заместитель директора–распорядителя МВФ Дэвид Липтон 18 декабря заявил, что принятие несогласованного с МВФ проекта бюджета на 2016 год прервет программу сотрудничества Фонда с Украиной.