Гривня торгуется на межбанке по 23,65 за доллар

В пятницу, 18 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 23,55/23,65 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,4810/25,5820 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3320/0,3330 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 23,5614 грн/долл., к этому часу заключено 316 сделок на сумму 124,40 млн долл.