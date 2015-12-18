Власти России признали ухудшение ситуации в экономике из-за низких цен на нефть
Вместе с тем в РФ по-прежнему считают, что спад ВВП по итогам 2015 года ограничится 3,7-3,8%.
Ситуация в российской экономике в ноябре ухудшилась под влиянием снижения цен на нефть, заявил глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, передает «РИА Новости».
Вместе с тем он по-прежнему считает, что спад ВВП по итогам 2015 года ограничится 3,7-3,8%.
"К сожалению, ситуация немножко ухудшилась, и та тенденция, которая у нас была с июля – четыре месяца – по октябрь, в ноябре не подтвердилась — мы имеем маленький отрицательный результат и по промышленному производству и по ВВП со снятой сезонностью", — сказал Улюкаев.
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Динамику ВВП в ноябре он назвал «очень приблизительной, примерно такой же как в октябре». По данным Минэкономразвития, спад экономики в октябре составил 3,7%, такой же спад и по итогам января-октября.
Отвечая на вопрос, сохраняет ли министр ожидания по снижению ВВП по итогам 2015 года в 3,7%, Улюкаев сказал: "По-прежнему можем получить 3,7%, возможно, 3,8%. Точность тут до одной десятой".
Официальный прогноз Минэкономразвития по ВВП на 2015 год составляет 3,9%.