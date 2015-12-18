Изменения в Налоговый кодекс: 21 декабря в Раду подадут новый законопроект

Об этом написала председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина в Facebook.

"Вчера на заседании совместной рабочей группы, в которую вошли представители и Верховной Рады, и правительства, было, наконец, принято решение, как мы движемся дальше по бюджету и налоговой реформе. В понедельник, 21 декабря, в Верховную Раду будет подан новый законопроект о внесении изменений в действующий Налоговый кодекс… Они станут той налоговой базой, на которой будет построен бюджет страны на 2016 год. Эти изменения помогут сбалансировать бюджет и не допустят разрушительных последствий для экономики", - пишет Южанина.

Она отмечает. что наработанный ранее законопроект №3630 уже после утверждения парламентом изменений в Налоговый кодекс и принятия Закона о госбюджете также будет рассмотрен Верховной Радой в первом чтении.

Читайте такжеГройсман предложил доработать проект бюджета-2016 и Налогового кодекса

"Планируется, что этот документ станет базой для разработки в следующем году нового налогового кодекса, в котором найдут свое отражение и прогрессивные нормы парламентского законопроекта №3357. Верю, что в следующем году нам удастся подготовить для страны действительно либеральную налоговую реформу, которая будет детально просчитана широчайшим кругом специалистов, согласована с обществом и международными партнерами и принята, как этого требует закон, до 1 июля 2016 года", - пишет Южанина.

Читайте такжеЯценюк предлагает перенести налоговую реформу на 2016 год

При этом она выражает надежду, что Украина уже в 2017 год войдет "с новым кодексом и новой налоговой философией".