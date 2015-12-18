У Путина отказались комментировать решение Украины о моратории на выплату долгов перед РФ

15:08, 18 декабря 2015
Финансы
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков воздержался от комментариев относительно реакции Кремля на решение правительства Украины о введении моратория на выплату долга России.

REUTERS

"Президент об этом говорил. Мне добавить нечего", - сказал Ушаков, передает ТАСС.

Таким образом он ответил на вопрос, будет ли Россия обращаться в международные судебные инстанции в связи с объявленным в пятницу решением правительства Украины.

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