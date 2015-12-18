Новые антирекорды: российский рубль обновил минимум за 17 лет

​Официальный курс доллара с 19 декабря установлен Банком России на уровне 71,3215 руб., что на 74,09 коп. выше действующего сегодня курса и является рекордно высоким значением за 17 лет.

Выше отметки 71 руб. курс доллара не поднимался со времен проведенной в начале 1998 года деноминации, пишет РБК.

Официальный курс евро вырос ​​​на 72,64 коп. — с 19 декабря 2015 года он установлен ЦБ на уровне 77,4052 руб.

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В ходе торгов в пятницу на Московской бирже курс доллара поднимался до 71,473 руб., что является максимальным значением с конца января 2015 года, курс евро — до 77,6 руб. Однако ближе к середине дня курсы обеих валют резко снизились, опустившись ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE стоимость барреля нефти марки Brent колеблется в районе $36–38.