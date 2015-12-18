Новые антирекорды: российский рубль обновил минимум за 17 лет
Банк России повысил официальный курс доллара на 74 коп., в результате чего американская валюта впервые со времен деноминации 1998 года перевалила за отметку 71 руб.
Официальный курс доллара с 19 декабря установлен Банком России на уровне 71,3215 руб., что на 74,09 коп. выше действующего сегодня курса и является рекордно высоким значением за 17 лет.
Выше отметки 71 руб. курс доллара не поднимался со времен проведенной в начале 1998 года деноминации, пишет РБК.
Официальный курс евро вырос на 72,64 коп. — с 19 декабря 2015 года он установлен ЦБ на уровне 77,4052 руб.
Читайте такжеВ России прогнозируют падение рубля до 80 за доллар
В ходе торгов в пятницу на Московской бирже курс доллара поднимался до 71,473 руб., что является максимальным значением с конца января 2015 года, курс евро — до 77,6 руб. Однако ближе к середине дня курсы обеих валют резко снизились, опустившись ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE стоимость барреля нефти марки Brent колеблется в районе $36–38.