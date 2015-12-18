Госстат ухудшил показатель падения ВВП Украины

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в третьем квартале 2015 года по сравнению со третьим кварталом 2014 года (в постоянных ценах 2010 года), согласно обновленным данным на сайте Государственной службы статистики Украины, составило 7,2%.

Напомним, 16 ноября Госстат сообщил о падении ВВП в третьем квартале в годовом выражении на 7%.

Также Госстат ухудшил оценку роста ВВП в третьем квартале по сравнению с предыдущим кварталом. По обновленной информации, по сравнению со вторым кварталом 2015 года, с учетом сезонного фактора, ВВП в третьем квартале 2015 года вырос на 0,5% вместо 0,7%, обнародованных в ноябре.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

По оценкам Госстата, номинальный ВВП в фактических ценах в третьем квартале составил 555,044 млрд грн.

Рост дефлятора ВВП в годовом выражении (показатель, отражающий реальное изменение цен на все товары и услуги) по итогам третьего квартала оценивается в 37,8%.

Валовой внутренний продукт из расчета на одного человека составил 12,949 тыс. грн.

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Как сообщал УНИАН, ВВП Украины в третьем квартале 2015 года, по оценкам Национального банка Украины, которые совпадают с оценками одного из крупнейших кредиторов Украины – Всемирного банка, по сравнению с предыдущим кварталом и с учетом сезонного фактора, вырос на 1%.

Согласно последним данным Госстата, падение ВВП Украины во втором квартале 2015 года замедлилось до 14,6% в годовом выражении после падения на 17,2% в первом квартале.

Кабинет министров рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году, согласно которым падение ВВП страны ожидается на уровне от 11,9% до 5,5%. Национальный банк прогнозирует падение ВВП Украины в 2015 году на 7,5%.

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в целом за 2014 год по сравнению с предыдущим годом составило 6,8%.