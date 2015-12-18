Мораторий на выплату "долга Януковича" вводится с 20 декабря

Введенный правительством Украины мораторий на выплату долга Фонду национального благосостояния Российской Федерации в объеме 3 млрд долл., признанного официальным долгом украинского правительства, вступает в силу с 20 декабря текущего года.

Об этом говорится в распоряжении правительства №1312, опубликованном на веб-портале Кабмина.

«Для облигаций внешнего государственного займа, выпущенных в 2013 году со сроком погашения в 2015 году, временное прекращение платежей наступает с 20 декабря 2015 года», - говорится в распоряжении правительства.

Введенный правительством мораторий на выплату долгов государственного холдинга «Укравтодор» и Конструкторского бюро «Южное» российским банкам на общую сумму 507 млн долл. вступает в силу с января и с мая 2016 года, соответственно.

При этом в распоряжении отмечается, что мораторий наложен на три кредита «Укравтодора» и один кредит КБ «Южное».

«Мораторий на выплату кредита «Укравтодора», привлеченного под госгарантии в 2011 году со сроком погашения в 2016 году, вступает в силу с 26 января 2016 года, мораторий на выплату кредита «Укравтодора», привлеченного под госгарантии в 2006 году со сроком погашения в 2016 году, вступает в силу с 30 марта 2016 года, мораторий на выплату кредита «Укравтодора», привлеченного в 2009 году под госгарантии со сроком выплаты в 2017 году, вступает в силу с 15 апреля 2016 года, - говорится в документе. - Мораторий на выплату кредита госпредприятия «Конструкторское бюро «Южное» имени Н.К.Янгеля», привлеченного под госгарантии в 2011 году со сроком погашения в 2018 году, вступает в силу с 19 мая 2016 года».

Другим своим распоряжением - №1313 – Кабмин разрешил Министерству юстиции нанять юристов для защиты интересов страны в случае возникновения споров по облигациям, выпущенным в 2013 году.

«Разрешить Министерству юстиции закупку юридических услуг, связанных с защитой прав и интересов Украины во время рассмотрения в заграничных юрисдикционных органах дел при участии иностранного субъекта и Украины в отношении требований по облигациям внешнего государственного займа выпуска 2013 года», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Украина в соответствии с действующим законодательством и ранее принятыми на себя обязательствами по выполнению долговых операций объявила мораторий на выплату всех долгов перед Российской Федерацией, включая долг, взятый правительством Януковича-Азарова в 2013 году в объеме 3 млрд долл., а также долги госхолдинга «Укравтодор» и Конструкторского бюро «Южное» перед российскими банками. Общая сумма долга, попавшего под мораторий, превысила 3,58 млрд долл.

Выплаты по этим долгам останавливаются до момента принятия предложений Украины по реструктуризации или принятия соответствующего судебного решения.

Совет директоров Международного валютного фонда 16 декабря признал официальный статус российского займа Украине в размере 3 млрд долл., предоставленного в декабре 2013 года правительству Азарова-Януковича. Мотивация решения Фонда состояла в том, что держателем этого долга было и остается правительство Российской Федерации. При этом в решении Фонда подчеркивается, что это единственный «проблемный» долг Украины и Киев не имеет просроченной задолженности перед другими официальными кредиторами.

Однако Минфин Украины подчеркивал, что Украина не сможет погасить долг перед Российской Федерацией в объеме 3 млрд долл. на тех условиях, под которые он был взят, поскольку это противоречит критериям программы сотрудничества с МВФ. В то же время в Минфине отметили, что невыполнение обязательств по долгу не приведет к кросс-дефолту по другим бондам Украины.