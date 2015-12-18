Валовой внешний долг Украины вырос до $127,5 миллиарда

Валовой внешний долг Украины в третьем квартале 2015 года по сравнению со вторым кварталом вырос на 550 млн долл. США, или на 0,4%, – до 127,5 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, основной валютой внешних заимствований Украины по состоянию на 1 октября остается доллар США, на который приходится 73,6% обязательств.

Как сообщает НБУ, на конец квартала на сектор общего государственного управления пришлось 37,017 млрд долл., или 29,02% валового внешнего долга, на центральный банк – 8,613 млрд долл., или 6,8%, на другие депозитные кооперации – 14,255 млрд долл., или 11,18% долга, на прочие секторы - 58,540 млрд долл., или 45,9% долга, на прямые инвестиции (межфирмовый долг) - 9,100 млрд долл., или 7,1%.

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Как сообщал УНИАН, валовой внешний долг Украины во втором квартале 2015 года по сравнению с первым кварталом вырос на 1,007 млрд долл. США, или на 0,8%, – до 126,976 млрд долл.

По итогам 2014 года валовой внешний долг Украины сократился на 11,1%, или на 15,772 млрд долл., по сравнению с началом года – до 126,307 млрд долл.