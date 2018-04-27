Баланс недели: угрозы МВФ, мораторий для России, запрет для Крыма

Минувшая неделя прошла под знаком противостояния правительства и Верховной Рады по вопросам государственного бюджета на 2016 год и налоговой реформы, проекты которых Министерство финансов обнародовало в начале декабря. Кабмин решил не бежать «за двумя зайцами» и попросил депутатов принять закон о бюджете страны до конца декабря, а дискуссии по реформированию налоговой системы отложить на следующий год.

«Мы предлагаем, чтобы парламент Украины вместе с правительством доработали проект изменений (в систему налогов). И не вводить ни с 1 января, ни с 1 февраля, а после нашей длительной дискуссии, после широкого публичного обсуждения, после подготовки украинского бизнеса и восприятия украинским бизнесом этих налоговых изменений, ввести его в действие в течение 2016 года», - сказал премьер-министр Арсений Яценюк на заседании парламента.

Выступавшие в течение многочасового обсуждения депутаты, включая спикера парламента Владимира Гройсмана, резко раскритиковали правительственные проекты.

«Очень сомнительная возможность найти компромисс на базе существующих налоговых норм. Это невозможно. И я очень призываю правительство: самой большой проблемой является ваша налоговая реформа. Ее нельзя трансформировать в том виде, который вы подготовили», - заявил народный депутат и член парламентского комитета по вопросам бюджета, экс-министр финансов Виктор Пинзеник.

Он подверг сомнению реалистичность правительственных прогнозов на следующий год по росту экономики и инфляции, предрекая повторение сценария этого года, когда фискальный дефицит покрывался за счет эмиссии денег, что привело к усилению девальвации гривни и высокой инфляции.

В то же время, лидер президентской фракции Юрий Луценко призвал все-таки найти компромисс, а не просто отбросить правительственные законы.

«Мы предлагаем отложить правительственную редакцию Налогового кодекса для его доработки в первом квартале следующего года с тем, чтобы он был введен, согласно закону, уже в 2017 году. Бухгалтеры не должны вешаться 1 января», - подчеркнул депутат.

Закон о государственном бюджете, по мнению Луценко, необходимо принять на действующей налоговой базе, внеся только некоторые изменения, включая меры для повышения прозрачности возмещения НДС. При этом депутат сообщил, что его фракция не поддерживает изменение упрощенной системы налогообложения, и предложил оставить действующие группы предпринимателей-упрощенцев, но при этом снизить максимальный оборот для третьей группы до 5 млн гривень и ввести контроль кассовых операций со второго полугодия 2016 года.

Закрывая шумное заседание, спикер предложил для продолжения работы над проектами создать рабочую группу из парламентариев и представителей Кабинета министров.

«Важно не искать, кто крайний, а что нужно сделать, чтобы стабилизировать ситуацию. И я всех призываю к ответственному компромиссу, ответственному именно, а не популистскому, не политическому, а ответственному по отношению к стране. И этот ответственный компромисс, я убежден, может быть найден в стенах украинского парламента для принятия соответствующих решений», - подчеркнул Гройсман, тем самым давая старт продолжению дискуссий в парламентских комитетах.

Итак, бюджетный процесс движется по привычному сценарию, затягиваясь до новогодних праздников.

Ключевой кредитор Украины - Международный валютный фонд, усмотрев в прохладном приеме парламентариев инициатив правительства высокий риск срыва бюджетного процесса и принятия несбалансированного документа, в жестких формулировках предупредил украинские власти, что не стоит играть с огнем.

В пятницу пресс-служба фонда, финансирующего 17,5-миллиардную украинскую программу, распространила заявление с угрозой приостановить кредитование нашей страны. «Утверждение бюджета, который отклоняется от программных целей на 2016 год и в среднесрочной перспективе, прервет программу и неизбежно прекратит международное финансирование», - говорится в заявлении фонда со ссылкой на замдиректора–распорядителя МВФ Дэвида Липтона.

Липтон подчеркнул, что не менее важно, чтобы бюджет поддерживался структурными реформами, исключающими налоговые льготы и расширяющими базу налогообложения, а также оптимизирующими госрасходы, то есть, просто принятия бюджета без налоговой реформы будет недостаточно.

Вслед за заявлением МВФ глава правительства на внеочередном заседании Кабмина в пятницу напомнил депутатам, что бюджет должен быть принят до конца года. Парламентарии в любом случае отреагируют на заявление и фонда, и Кабмина не ранее понедельника, так что новые подробности развития этой саги станут известны уже на следующей неделе.

Россия без 3,5 миллиарда

Не осталась на минувшей неделе без развития и тема «российского» долга - евробондов на 3 млрд долл., выкупленных в 2013 году Фондом Национального благосостояния России для поддержки бывшего в то время президентом Виктора Януковича. Как в те времена, так и сейчас большинство украинцев воспринимает эти неизвестно по каким направлениям растворившиеся деньги как взятку от благодарного Кремля режиму клептократов Януковича за отказ от евроинтеграционного курса страны. Несмотря на сомнительную помощь этих миллиардов для развития Украины, Киев в рамках общей программы реструктуризации государственных долгов еще летом 2015 года официально предложил руководству развязавшей против нашей страны войны России начать переговоры об условиях переноса на будущее обслуживания и погашения этого долга.

На минувшей неделе МВФ признал официальный статус данного займа в рамках политики фонда по просроченной задолженности. Украинский Минфин воспринял это решение спокойно, поскольку ранее, 8 декабря, фонд смягчил свою политику кредитования стран, имеющих долговые проблемы, что позволит продолжить сотрудничество с Украиной даже при невыплате «российского» долга. Вслед за решением МВФ об официальном статусе долга представители правительства и Минфина заявили, что Украина не может погасить данный долг на прежних условиях, поскольку это противоречит критериям программы сотрудничества с фондом, и что наша страна все еще готова к прямым переговорам по его реструктуризации.

На внеочередном заседании правительства 18 декабря премьер-министра Арсений Яценюк заявил, что Украина объявляет мораторий на выплату долгов перед РФ на общую сумму 3,58 млрд долл., включающих выпуск евробондов и долги госхолдинга «Укравтодор» и Конструкторского бюро «Южное» перед российскими банками.

«Правительство Украины вводит мораторий на выплату так называемого «российского долга». Напомню, что Украина провела реструктуризацию долговых обязательств с адекватными кредиторами, которые приняли условия и предложения украинской стороны. В связи с тем, что Россия отказалась, несмотря на наши многочисленные попытки подписать соглашение о реструктуризации, принять наши предложения, Кабмин вводит мораторий на выплаты 3,075 млрд долл. по «российским» бондам и дополнительно вводит мораторий на выплату 507 млн долл. США компаний КБ «Южное» и компании «Укравтодор», которые являются долгами этих компаний перед российскими банками», - сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что с 18 декабря выплаты по этим долгам на общую сумму 3,582 млн долл. в пользу российской стороны останавливаются – «до момента принятия предложений Украины по реструктуризации или принятия соответствующего судебного решения».

«Снова подчеркиваю, что мы готовы к судебной процедуре с российской стороной», - сказал Яценюк.

Крым без украинских товаров

На минувшей неделе Кабинет министров Украины в дополнение к транспортной и неофициальной энергетической блокаде Крыма, украденного в 2014 году Россией в результате военной операции, решил начать товарную блокаду оккупированного полуострова. Согласно решению правительства, через 30 дней будут прекращены поставки товаров и услуг в Крым с материковой Украины.

Под запрет пока не попадут лишь личные вещи граждан в ручной клади или багаже, и социально значимые товары.

Кабмин уточнил, что действие товарного эмбарго не распространяется на гуманитарную помощь и электроэнергию, вопрос поставок которой в аннексированный Крым должен быть закреплен специальным решением Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Крымские татары и украинские общественные активисты, начавшие в сентябре транспортную блокаду аннексированного полуострова, которую несколько недель назад дополнила энергетическая, продолжают настаивать на ее продолжении.

По словам лидера крымскотатарского народа, народного депутата Мустафы Джемилева, продление контракта на поставку электроэнергии из Украины на Крымский полуостров, который заканчивается 31 декабря, возможно только при выполнении ряда условий. В том числе, Крым в этом договоре должен называться не иначе как Автономной республикой Крым и временно оккупированной РФ территорией Украины.

Джемилев требует освободить политзаключенных, прекратить преследование активистов, а также гарантий демократических свобод для татар в Крыму.

А пока Крым продолжает частично пользоваться украинским электричеством, Кабинет министров на минувшей неделе ввел режим чрезвычайной ситуации в энергетике Украины сроком на 1 месяц, после полугодового перерыва. В рамках этого решения правительство поручило госкомпании «Укрэнерго» устанавливать временные ограничения на экспорт электроэнергии из Украины в ЕС, а также следить за выполнением лимитов потребления электроэнергии внутри страны.

Осторожный Нацбанк

На минувшей неделе Национальный банк обнародовал решение по итогам ежемесячного заседания правления по монетарной политике. Регулятор обошелся без новогодних сюрпризов и сохранил учетную ставку на уровне 22% годовых, аргументируя это необходимостью смягчить возможное негативное влияние внешних и внутренних факторов на цены и поддержать замедление инфляции до 12% на конец 2016 года.

Решение НБУ было предсказуемым, поскольку в ноябре в Украине возобновилась инфляция, составив 2% к октябрю и после падения цен в октябре по сравнению с предыдущим месяцем на 1,3%. В НБУ назвали инфляционную динамику ноября ожидаемой, но при этом отметили существующие риски усиления давления на цены вследствие низкого спроса на товары украинского экспорта и девальвации валют стран-торговых партнеров, в связи с чем снижать учетную ставку пока рано.

В ходе брифинга глава НБУ в который раз заверила, что возобновление банковского кредитования возможно уже с середины или, в любом случае, в конце следующего года. Вероятно, к этому времени и следует ожидать снижения учетной ставки до разумных пределов, при которых упадут ставки на рынке, что и будет стимулировать кредитование.

Кроме того, по словам Гонтаревой, для оживления кредитования необходимо принять ряд законов, усиливающих защиту прав кредиторов, а также провести судебную реформу и работу правоохранительных органов с проблемными заемщиками, докапитализацию банков по результатам стресс-тестирования. Другими словами, все дороги ведут в украинский парламент.

Польская щедрость

Хорошие новости на минувшей неделе были привезены «под украинскую елочку» из Варшавы. Президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом РП Анджеем Дудой в ходе его визита в Киев сообщил, что Польша открывает Украине кредитную линию на сумму 1 млрд евро для стимулирования торгового оборота между странами.

Также Польша предоставит Украине 100 млн евро кредитной помощи для приграничных проектов с целью открытия совместных пунктов пропуска и улучшения обустройства межгосударственных переходов, пограничной инфраструктуры.

Кроме того, по словам Яценюка, также проведшего переговоры с Дудой, Украина и Польша могут продолжить переговоры о поставках электроэнергии с Хмельницкой АЭС в Польшу и реализацию проекта «интерконнектор», который объединит газовые системы стран и позволит Украине покупать 8 млрд куб. м газа в год, чтобы обеспечить энергобезопасность уже к 2020 году.

Следующая неделя будет для части наших соотечественников рождественской, но позитивные новости, вне сомнения, будут ждать не только католики. Таковым для экономики страны станет нахождение компромисса между «заклятыми друзьями» во власти по вопросу бюджета и налоговой реформе. Увидим ли мы пример ответственной работы на благо страны людей, призванных избирателями на государственные посты, или очередную сцену из цирка-зверей? Ждать осталось не долго.

Ольга Гордиенко (УНИАН)