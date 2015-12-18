Гривня уходит на выходные с курсом 23,60 за доллар

В пятницу, 18 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,50/23,60 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,4290/25,5320 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3300/0,3320 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 23,5464 грн/долл., к этому часу было заключено 572 сделки на сумму 301,39 млн долл.