Кремль прокомментировал мораторий Киева на выплату "долга Януковича"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу вечером, 18 декабря, прокомментировал журналистам мораторий Киева на выплату российского долга на $3 млрд.

«Фактически дефолт, можно сказать, официально признан украинской стороной объявлением моратория на возвращение этого суверенного долга. Фактически сейчас только судебные перспективы», — сказал Песков, передает РБК.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Украина в соответствии с действующим законодательством и ранее принятыми на себя обязательствами по выполнению долговых операций объявила мораторий на выплату всех долгов перед Российской Федерацией, включая долг, взятый правительством Януковича-Азарова в 2013 году в объеме 3 млрд долл., а также долги госхолдинга «Укравтодор» и Конструкторского бюро «Южное» перед российскими банками. Общая сумма долга, попавшего под мораторий, превысила 3,58 млрд долл.

Выплаты по этим долгам останавливаются до момента принятия предложений Украины по реструктуризации или принятия соответствующего судебного решения.

Введенный мораторий на выплату долга Фонду национального благосостояния РФ в объеме 3 млрд долл., признанного официальным долгом украинского правительства, вступает в силу с 20 декабря текущего года, говорится в распоряжении правительства №1312.

Другим своим распоряжением - №1313 – Кабмин разрешил Министерству юстиции нанять юристов для защиты интересов страны в случае возникновения споров по облигациям, выпущенным в 2013 году.

Совет директоров Международного валютного фонда 16 декабря признал официальный статус российского займа Украине в размере 3 млрд долл., предоставленного в декабре 2013 года правительству Азарова-Януковича. Мотивация решения Фонда состояла в том, что держателем этого долга было и остается правительство Российской Федерации. При этом в решении Фонда подчеркивается, что это единственный «проблемный» долг Украины и Киев не имеет просроченной задолженности перед другими официальными кредиторами.

Однако Минфин Украины подчеркивал, что Украина не сможет погасить долг перед Российской Федерацией в объеме 3 млрд долл. на тех условиях, под которые он был взят, поскольку это противоречит критериям программы сотрудничества с МВФ. В то же время в Минфине отметили, что невыполнение обязательств по долгу не приведет к кросс-дефолту по другим бондам Украины.