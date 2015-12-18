В России назвали сроки подачи иска в суд против Украины из-за "долга Януковича"

Россия намерена подать в суд на Украину после 10-дневного периода с 20 декабря.

Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, пишет ТАСС.

По его словам, Украина не имеет шансов выиграть суд против РФ по кредиту на $3 млрд.

"Когда факт неплатежа будет очень легко установлен английским судом, это означает очень быструю и конкретную процедуру принятия итогового решения. В этом смысле у коллег из Украины, как потенциальных участников судебного процесса, шансов нет на то, чтобы его выиграть", - заявил Сторчак.

"В суде все будет выглядеть, на мой взгляд, очень просто", - добавил он.

При этом Сторчак признает, что после вынесения решения суда, наступает вопрос исполнения судебного решения, но "это другая тема".

"Несмотря на то, что мораторий относится к так называемым событиям дефолта, но по своему весу или с точки зрения судебной перспективы гораздо важнее наступление самого факта неплатежа", - заявил он.

Замминистра напомнил, что факт неплатежа признается по истечении 10 дней спустя даты выплаты обязательств по внешнему долгу, то есть 20 декабря. По словам Сторчака, претензии РФ к Украине составляют $3 млрд по телу долга и $75 млн процентных выплат за второе полугодие.

По словам замминистра, решение Украины по введению моратория на выплату кредита РФ не стало сюрпризом. "Введение моратория Украиной не является для нас неожиданностью. Это не является для нас сюрпризом. Мы ожидали таких действий и в силу той линии поведения, которую украинские власти проводили последние полгода", - сказал Сторчак.

В то же время, Минфин РФ удивлен одновременным мораторием Украины по суверенному кредиту и кредиту Сбербанка.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Украина в соответствии с действующим законодательством и ранее принятыми на себя обязательствами по выполнению долговых операций объявила мораторий на выплату всех долгов перед Российской Федерацией, включая долг, взятый правительством Януковича-Азарова в 2013 году в объеме 3 млрд долл., а также долги госхолдинга «Укравтодор» и Конструкторского бюро «Южное» перед российскими банками. Общая сумма долга, попавшего под мораторий, превысила 3,58 млрд долл.

Выплаты по этим долгам останавливаются до момента принятия предложений Украины по реструктуризации или принятия соответствующего судебного решения.

Введенный мораторий на выплату долга Фонду национального благосостояния РФ в объеме 3 млрд долл., признанного официальным долгом украинского правительства, вступает в силу с 20 декабря текущего года, говорится в распоряжении правительства №1312.

Другим своим распоряжением - №1313 – Кабмин разрешил Министерству юстиции нанять юристов для защиты интересов страны в случае возникновения споров по облигациям, выпущенным в 2013 году.

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Совет директоров Международного валютного фонда 16 декабря признал официальный статус российского займа Украине в размере 3 млрд долл., предоставленного в декабре 2013 года правительству Азарова-Януковича. Мотивация решения Фонда состояла в том, что держателем этого долга было и остается правительство Российской Федерации. При этом в решении Фонда подчеркивается, что это единственный «проблемный» долг Украины и Киев не имеет просроченной задолженности перед другими официальными кредиторами.

Однако Минфин Украины подчеркивал, что Украина не сможет погасить долг перед Российской Федерацией в объеме 3 млрд долл. на тех условиях, под которые он был взят, поскольку это противоречит критериям программы сотрудничества с МВФ. В то же время в Минфине отметили, что невыполнение обязательств по долгу не приведет к кросс-дефолту по другим бондам Украины.