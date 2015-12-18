Порошенко ветировал закон о реструктуризации валютных кредитов

Президент Украины Петр Порошенко применил право вето к скандальному законопроекту №1558-1, которым предусмотрена реструктуризация всех потребительских кредитов, выданных в иностранной валюте, по курсу на дату заключения такого договора, то есть в большинстве случаев по курсу 5,05 грн за доллар.

Согласно сообщению на сайте Верховной Рады, предложения главы государства к законопроекту "О реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте" были направлены в парламент 18 декабря.

"Конвертация валютных кредитов по курсу 5,05 грн за 1 долл., то есть по курсу, который был на момент заключения подавляющего большинства кредитных договоров, нанесет банковской системе ущерб на сумму более 76 млрд гривень", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, 2 июля парламент принял закон №1558-1, обязывающий банки реструктуризировать все потребительские кредиты, полученные для приобретения любого имущества, без ограничения суммы задолженности по курсу на дату заключения такого договора (то есть, в большинстве случаев по курсу 5,05 грн за доллар). За закон проголосовали 229 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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При этом в парламенте уже зарегистрирован проект постановления о переголосовании этого закона в связи с нарушением регламента ВР, в частности, из-за неперсонального голосования. Президент Украины Петр Порошенко ранее заявлял, что закон о реструктуризации валютных кредитов приведет к коллапсу банковской системы и уничтожению золотовалютных резервов Украины. Порошенко заявил, что защитит Украину от закона о реструктуризации валютных кредитов.