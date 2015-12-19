Президент вернул в Раду со своими предложениями закон о реструктуризации валютных кредитов

Как сообщает пресс-служба главы государства, речь идет об изменении валюты выполнения обязательств на национальную валюту Украины по официальному курсу Национального банка на дату подписания кредитного договора.

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Документом также предлагалось сохранение процентной ставки за пользование кредитными средствами, которая не может превышать процентной ставки, установленной основным кредитным договором в иностранной валюте, обязательства по которому реструктуризируются.

«По убеждению главы государства, предложенные законом, который поступил на подпись, меры существенно нарушают баланс прав сторон кредитного договора в сторону заемщиков, возлагая все бремя убытков исключительно на банковскую систему», - говорится в сообщении.

Кроме того, отметил Порошенко, закон вводит неравный подход к заемщикам, которые выплачивают или уже выплатили за кредит с учетом изменения валютного курса, и тем заемщикам (должникам), которые не имели финансовых возможностей выполнять условия заключенных договоров или же являются недобросовестными.

К тому же, отмечает президент, закон не предусматривает источников покрытия убытков банковской системы от его реализации. Зато документ поручает правительству разработать механизм компенсации потерь финансовых учреждений (банков) Украины.

По мнению главы государства, реализация такого поручения создает риски для бюджетной системы государства, поскольку приведет к компенсации потерь соответствующих финансовых учреждений за счет бюджетных программ, в том числе социальных, и как следствие - к сокращению расходов на выполнение таких программ и, соответственно, приведет к росту социальной напряженности в обществе.

«Учитывая изложенное, президент вернул закон со своими предложениями в Верховную Раду для повторного рассмотрения, а Кабинету министров поручил безотлагательно внести на рассмотрение парламента альтернативный законопроект», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 2 июля парламент принял закон №1558-1, который обязывает банки реструктуризировать все потребительские кредиты, полученные для приобретения любого имущества, без ограничения суммы задолженности по курсу на дату заключения такого договора (то есть, в большинстве случаев по курсу 5,05 грн за доллар). За закон проголосовали 229 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.