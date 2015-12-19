Постановление о запрете торговли позволяет провозить в Крым товары с коммерческой целью - лидер блокады

Участники блокады считают, что нормы этого документа позволяют завозить в Крым товары с коммерческой целью. Об этом Ленур Ислямов сообщил Крым.Реалии.

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"Там 50 килограммов на одного человека, а мы предполагали все-таки, как сейчас, на один автомобиль. Получается, можно 10 человек загрузить в бус, это же надо проехать только пограничников. А дальше они уже могут поехать на других машинах. И получается, что мы даже полтонны сможем провезти", – отметил Ислямов.

Кроме того, по его мнению, принятое постановление предусматривает коррупционную составляющую. В ней указано, что Министерство экономического развития может выдавать разрешения на провоз товаров, необходимых для экономики и нацбезопасности. Ислямов считает, что этой нормой можно легко злоупотреблять.

Председатель государственной службы по вопросам АРК и Севастополя Нариман Устаев назвал эту критику необоснованной и заявил, что коррупции на административной границе не будет, если профильные ведомства будут честно выполнять свои обязанности.

"Есть соответствующие компетентные органы, которые осуществляют контроль на пунктах пропуска и пунктах въезда-выезда. Я думаю, что здесь уже вопрос к ним, насколько добросовестно они будут работать и выполнять свои задачи", – считает Устаев.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 16 декабря запретил провозить товары через административную границу с Крымом. Согласно постановлению, исключение составляют только личные вещи граждан и социально значимые продукты питания, суммарная стоимость которых не превышает 10 тыс. грн, а суммарный вес – не более 50 кг на одного человека.