В США одобрили закон о выделении Украине более $658 миллионов помощи

Как сообщили в пресс-центре посольства Украины в США, объем ассигнований Государственному департаменту на помощь для Украины на 2016 финансовый год составит не менее 658 млн 185 тыс. долл., что на 145 млн долл. больше первоначального запроса.

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"Совокупно средства, которые выделяются Госдепартаменту и Министерству обороны США и могут быть использованы на программы военной помощи и помощи по безопасности Украине, могут превысить сумму в 300 млн долл., которая была заложена в Бюджете на нужды национальной обороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти ассигнования включают и 250 млн долл., выделяемые Украине через Министерство обороны США, и могут быть направлены, в частности, на: проведение учений, предоставление военного оборудования, летального оружия оборонительного характера, логистическую поддержку, поставки и услуги, разведывательную поддержку вооруженных сил и структур национальной безопасности Украины.

"Также важным положением законодательства о бюджетном финансировании является снятие более чем 40-летнего ограничения на экспорт американской сырой нефти, что в перспективе должно способствовать усилению энергетической безопасности стран Европы, в том числе, уменьшению зависимости Украины от поставок российских энергетических ресурсов", - подчеркнули в посольстве.