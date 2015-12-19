Черногория продлила экономические санкции против оккупированного Крыма

Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства Черногории, передает ТАСС.

Согласно документу, текст которого приводят местные СМИ, "запрещается ввоз в Черногорию товаров из Крыма или Севастополя", а также "запрещается прямое или косвенное финансирование или предоставление финансовой помощи, страхования и перестрахования, связанных с ввозом товаров происхождением из Крыма или Севастополя".

Отмечается, что эти ограничения не распространяются на крымские товары, получившие сертификаты и подтверждение происхождения от украинских властей.

Черногорским гражданам также запрещено приобретение недвижимости в Крыму и в Севастополе и ценных бумаг, имеющих отношение к региону.

"Запрещается продажа, поставка, передача или экспорт товаров и технологий от граждан Черногории, с нашей территории или с использованием судов или самолетов под флагом Черногории", - говорится в документе.

Круизным судам также запрещено заходить в порты и гавани Крыма.

Эти меры вступят в силу после того, как постановление будет опубликовано в Официальном вестнике Черногории. Ограничения будут применяться до 23 июня 2016 года.

В 2014 году Черногория присоединилась к санкциям ЕС против России, хотя не является членом ЕС, а только кандидатом на вступление.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.