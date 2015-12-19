Силуанов о "долге Януковича": Россия обратится в суд после 31 декабря

Об этом заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя вчерашнее решение Киева о моратории на выплату долга перед РФ, пишет ТАСС.

"Срок исполнения обязательств по погашению $3 млрд и уплате купона наступает 20 декабря, в воскресенье, соответственно платеж должен быть осуществлен в ближайший рабочий день - то есть в понедельник, 21 декабря. Объявление моратория никак не влияет на обязательства Украины по погашению долга. Обязательства остаются в силе, и Российская Федерация ожидает, что они будут исполнены в полном объеме", - заявил министр.

По его словам, РФ сможет обратиться в суд после 31 декабря.

"МВФ подтвердил, что долг является официальным, однако Украина не сделала никаких предложений, которые были бы основаны на признании официального статуса долга. Если Украина не выплатит причитающуюся сумму в течение льготного периода до 31 декабря, то РФ обратится в суд с тем, чтобы взыскать эти средства принудительно", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Украина в соответствии с действующим законодательством и ранее принятыми на себя обязательствами по выполнению долговых операций объявила мораторий на выплату всех долгов перед Российской Федерацией, включая долг, взятый правительством Януковича-Азарова в 2013 году в объеме 3 млрд долл., а также долги госхолдинга «Укравтодор» и Конструкторского бюро «Южное» перед российскими банками. Общая сумма долга, попавшего под мораторий, превысила 3,58 млрд долл.

Выплаты по этим долгам останавливаются до момента принятия предложений Украины по реструктуризации или принятия соответствующего судебного решения.

Введенный мораторий на выплату долга Фонду национального благосостояния РФ в объеме 3 млрд долл., признанного официальным долгом украинского правительства, вступает в силу с 20 декабря текущего года, говорится в распоряжении правительства №1312.

Другим своим распоряжением - №1313 – Кабмин разрешил Министерству юстиции нанять юристов для защиты интересов страны в случае возникновения споров по облигациям, выпущенным в 2013 году.

Совет директоров Международного валютного фонда 16 декабря признал официальный статус российского займа Украине в размере 3 млрд долл., предоставленного в декабре 2013 года правительству Азарова-Януковича. Мотивация решения Фонда состояла в том, что держателем этого долга было и остается правительство Российской Федерации. При этом в решении Фонда подчеркивается, что это единственный «проблемный» долг Украины и Киев не имеет просроченной задолженности перед другими официальными кредиторами.

Однако Минфин Украины подчеркивал, что Украина не сможет погасить долг перед Российской Федерацией в объеме 3 млрд долл. на тех условиях, под которые он был взят, поскольку это противоречит критериям программы сотрудничества с МВФ. В то же время в Минфине отметили, что невыполнение обязательств по долгу не приведет к кросс-дефолту по другим бондам Украины.