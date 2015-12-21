России из-за обвала цен на нефть грозит новая волна кризиса: опереться экономике не на что

Снижение цен на нефть приведет к сокращению доходов бюджета России уже в I квартале 2016 г. и более глубокому спаду в экономике, пишут "Ведомости" со ссылкой на аналитиков Всемирного банка.

Прогноз падения ВВП в 2016 г. пересмотрен с 0,6 до 0,7%, ухудшен прогноз и на 2017 г. Новые прогнозы даны из расчета более низкой цены нефти – $51,9 за баррель Brent в 2015 г. и $49,4 - в 2016 г.

На прошлой неделе цена Brent опускалась ниже $37 впервые с декабря 2008 г. К вечеру пятницы январские фьючерсы снизились до $36,8. Цена российской Urals составила $35,35.

Читайте такжеВласти России признали ухудшение ситуации в экономике из-за низких цен на нефтьНа фоне снижения цен на нефть ситуация в экономике «немножко ухудшилась», признал в пятницу министр экономического развития Алексей Улюкаев. Показатели ВВП в ноябре оказались ниже предварительных оценок Минэкономразвития, заявил он: впервые после июня ВВП сократился в сравнении с предыдущим месяцем. Улюкаев не уточнил, на сколько именно. Это - реакция экономики на изменение нефтяных цен, пояснил министр, при этом инфляция снижается медленнее, чем ожидалось, а значит, потребительский спрос сокращается сильнее.

Более высокие расходы по кредитам и инфляция окажут давление на внутренний спрос, замедляя восстановление экономики до второго полугодия 2016 г., указывает экономист Всемирного банка Биргит Ханзль. В ноябре падение оборота розничной торговли ускорилось до 13,1% после сокращения на 11,7% в октябре, что стало худшим результатом за 20 лет, свидетельствуют данные Росстата. По прогнозам Всемирного банка, потребление будет продолжать падать в 2016 г. и начнет умеренно расти только в 2017 г.

Даже при $50/барр. ВВП в 2016 г. не вырастет, при $40 - может сократиться на 1,5%, а если цены будут еще ниже – на 2,4%, прогнозируют аналитики Bank of America Merrill Lynch, поддержку росту будет оказывать только чистый экспорт. JPMorgan ухудшил прогноз с роста на 0,5% до спада на 0,2% (банк еще не обновил прогноз цены нефти, но временно использует для прогноза по России $45/барр.). В зависимости от жесткости бюджетной политики спад ВВП при $40/барр. достигнет 2–3%, прогнозирует Morgan Stanley. Если в 2016 г. цены на нефть продолжат снижаться, придется сокращать бюджет, предупреждают аналитики Bank of America Merrill Lynch.

Бюджет-2016 сверстан исходя из дефицита в 3% ВПП (но правительство признает, что из-за расходов на спасение ВЭБа дефицит может быть выше). Минфин уже предупредил о рисках из-за снижения нефтяных котировок. По его расчетам, даже при заложенной в бюджете цене в $50/барр. доходы будут ниже на 750 млрд руб., а дефицит составит 4,1% ВВП из-за более крепкого рубля. При нефти по $40 бюджет недоберет 1,6 трлн руб., дефицит будет 5,2% ВВП. Но предложения Минфина по оптимизации бюджета правительство не одобрило.

При цене $30 за баррель ВВП может снизиться от 1,5 до 2%, говорит зампредседателя ВЭБа Андрей Клепач, это потребует корректировки не только бюджета, но и в целом экономической политики. Нужны дополнительные стабилизирующие меры от ЦБ, считает он, экономика может адаптироваться к цене и в $30, но это будет новая реальность.