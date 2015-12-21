Азербайджанский манат рухнул на 47%, введен плавающий курс

Центральный банк Азербайджан принял решение о переходе на плавающий курс маната с 21 декабря, сообщает РБК со ссылкой на заявление ЦБ страны.

"Согласно этому решению, курс маната будет формироваться, главным образом, в соответствии с фундаментальными факторами, определяющими соотношение спроса и предложения на валютном рынке. Участие ЦБА на валютном рынке будет осуществляться в соответствии с данным режимом", - заявили в банке.

В ЦБ пояснили, что это решение обусловлено избытком предложения на рынке энергоносителей и ослаблением экономического роста в странах, являющихся основными потребителями нефти. Все эти процессы, пояснили в банке, оказали влияние на экономику Азербайджана, которая находится в тесной интеграции в глобальную экономику.

"Резко сократилось положительное сальдо внешнеторгового баланса страны и валютные поступления из других источников", - сказали в ЦБ. В банке напомнили, что в феврале 2015 года была осуществлена девальвация маната, согласно которой валютный рынок и курс национальной валюты Азербайджана были адаптированы к цене на нефть на уровне $50-55.

Однако, говорится в сообщении, начиная с конца июля текущего года падающие цены на нефть вновь значительно увеличили давление на курс маната. В то же время негативное влияние на международную конкурентоспособность национальной экономики оказала девальция валют в странах-партнерах.

"В последние месяцы на фоне роста волатильности национальные валюты ряда стран-партнеров с начала 2014 года обесценились более чем на 100%. Возникшие условия вызвали необходимость адаптации валютного рынка и курса маната к новым ценам на нефть", - заключили в ЦБ Азербайджана.

В связи с этим, официальный курс доллара в Азербайджане повысился относительно 18 декабря на 47,63% - до 1,55 маната. Курс евро, входящего в бивалютную корзину, вырос на 47,88% - до 1,685 маната. Курс российского рубля повысился на 47,3% - до 0,0218 маната.

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Как сообщал УНИАН, 20 августа Казахстан, вслед за Россией и падающими ценами на нефть, отпустил тенге в свободное плавание и перешел к инфляционному таргетированию. Рынок отреагировал снижением курса тенге на более чем 26% до 255,26 за доллар, а акции казахстанских компаний подскочили на Лондонской бирже.