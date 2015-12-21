Российский рубль падает следом за нефтью

Российский рубль на торгах в понедельник, 21 декабря, продолжает падение вслед за обвалом цен на нефть.

Согласно данным Московской биржи, курс доллара с начала торгов укрепился на 36 копеек и составил 71,31 рубля.

Курс евро поднялся на 42 копейки, до 77,53 рубля.

Индекс РТС просел на 0,51%, до 765,35 пункта.

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Как сообщал УНИАН, цена на нефть марки Brent упала ниже отметки $36,2 за баррель, обновив таким образом свой 11-летний минимум.

Нефтяной рынок продолжает реагировать на повышение ставки ФРС. На этой неделе регулятор решился поднять ключевую ставку до 0,25-0,5% годовых, завершив 10-летний период нулевых ставок и пообещал, что в 2016 году она вновь вырастет до 1,375%.

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Кроме того, президент США Барак Обама подписал временный бюджет, который включает отмену 40-летнего эмбарго на экспорт нефти из США.