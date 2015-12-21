Нацбанк рефинансировал "Проминвестбанк" на 200 миллионов

Национальный банк Украины в декабре выдал входящему в группу крупнейших по объему активов "Проминвестбанку" рефинансирование на 200 миллионов гривень, сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, рефинансирование выдано на срок более 30 дней.

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Как сообщал УНИАН, "Проминвестбанк" за 9 месяцев 2015 года получил 6,347 миллиарда гривень убытка против 1,077 миллиарда гривень прибыли за аналогичный период прошлого года.

Справка УНИАН. "Проминвестбанк" работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших финучреждений по объему активов.

Основным владельцем банка является российская государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" с долей в капитале свыше 99%.