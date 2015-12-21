Доходы местных бюджетов с начала года составили почти 90 миллиардов - ГФС

В течение января-ноября текущего года поступления в местные бюджеты составили 89,4 миллиарда гривень, сообщается на сайте Государственной фискальной службы, при этом сравнительные данные с предыдущим годом не приводятся.

Согласно сообщению, акцизного налога с реализации через розничную сеть подакцизных товаров поступило более 7 миллиардов гривень, налога на имущество – 14,6 миллиарда гривень, в том числе транспортного налога – 411,6 миллиона гривень, налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, - 708,8 миллиона гривень земельного налога – 13,5 миллиарда гривень. Кроме того местные бюджеты получили за пользование недрами 1 миллиард гривень рентной платы, экологического налога – 1,5 миллиарда гривень.

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Как сообщал УНИАН, доходы сводного бюджета Украины, по оперативным данным, за январь-ноябрь 2015 года составили 522 миллиарда гривень, что на 140,2 миллиарда гривень, или на 36,7%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.