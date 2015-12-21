В Минагрополитики рассказали о высокой оценке агропотенциала Украины голландским банком

Украину заняла первое место среди стран с наиболее перспективными рынками, включая рынок аграрной продукции. Это отметили аналитики нидерландского банка ABN AMRO. Нидерландские финансисты уверены, что украинский агрорынок имеет хорошие перспективы и заслуживает внимания инвесторов. Особенно это касается сферы производства сельскохозяйственной техники и кормов.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко высоко оценил перспективы сотрудничества Украины и Нидерландов в аграрном секторе. По словам Министра, Украина постоянно расширяет рынки сбыта агропродукции и налаживает отношения со странами Запада, в том числе с Королевством Нидерланды.

"Нидерланды могут открыть свой рынок для украинской продукции. В то же время, на украинском рынке голландские предприниматели найдут новые возможности для сбыта собственных товаров, которые были потеряны из-за санкций России. Поэтому Украина является привлекательной для голландского агросектора", - подчеркнул Министр Алексей Павленко.

Согласно сообщению банка, внешняя торговля Украины все больше ориентирована на западные рынки, а аграрный сектор может быть привлекательным для инвесторов Нидерландов. Финансисты ABN AMRO отмечают, что Украина является одним из важнейших агропромышленных регионов мира.

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Справка УНИАН. 26-27 ноября состоялся визит Алексея Павленко в Королевство Нидерланды в составе официальной делегации во главе с Президентом Украины П.А. Порошенко. Во время встречи Министра с Госсекретарем Министерства экономики - Министром сельского хозяйства Нидерландов Мартайном ван Дамом были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества между странами, а также необходимость проведения очередной сессии Рабочей группы по вопросам сельского хозяйства.