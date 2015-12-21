В Азербайджане - валютная паника: закрылись магазины и банки

Торговые сети Азербайджана после девальвации манат начали переоценку импортных товаров, а банки приостановили денежные переводы, сообщает РБК.

"​Резкое падение стоимости азербайджанского маната после принятого Центральным банком страны решения о переходе на плавающий курс привело к тому, что торговые сети начали ограничивать продажи импортных товаров. По данным портала haqqin.az, в настоящее время в Баку закрыты сети электроники İrshad Telekom, Music Gallery, Baku Electronics. Как пишет издание, причиной закрытия называют переоценку товаров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в продовольственных магазинах приостановлена продажа импортной продукции, в том числе завезенной в Азербайджан из России, Украины и стран СНГ. Как сообщили владельцы торговых точек, в настоящее время они ждут указаний в связи падением курса национальной валюты.

Также сообщается, что банки Азербайджана временно приостановили денежные переводы, во многих обменниках пока не проводятся и операции по обмену наличной валюты. Эксперты опасаются, что после девальвации маната у заемщиков возникнут серьезные проблемы с обслуживанием взятых ранее валютных кредитов.

"Ожидаются проблемы с возвратом кредитов в долларах", — предупредил председатель Центра экономического и социального развития (ЦЭСР) Вугар Байрамов.

Как заявил депутат парламента Азербайджана Руфат Гулиев, государство сделает все возможное для того, чтобы предотвратить рост цен на продукты.

"Продукты, производимые на территории Азербайджана, не должны подорожать. Самое главное — удержать цены на продукты питания, коммунальные услуги, транспорт, чтобы создавшаяся ситуация не очень сильно сказалась на благосостоянии населения", — сказал он.

На рынке недвижимости резкого подъема цен эксперты в ближайшее время не ожидают, объясняя это отсутствием возможности для роста в условиях отсутствия платежеспособного спроса.

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Как сообщалось ранее, 21 декабря Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил о переходе на плавающий курс маната, объяснив свое решение резким сокращением валютных поступлений в экономику страны и необходимостью защиты валютных резервов. В результате курс маната ко всем основным иностранным валютам резко снизился, за один день доллар подорожал с 1,05 маната до 1,55 маната, евро — с 1,14 до 1,685 маната, российский рубль — с 0,15 до 0,22 маната.

Напомним, что в феврале 2015 года ЦБА отменил жесткую привязку курса маната к доллару, привязав курс национальной валюты к бивалютной корзине из доллара и евро. Вскоре после этого курс маната, остававшийся практически неизменным с начала 2011 года, впервые резко снизился: 21 февраля официальный курс доллара вырос практически на треть — с 0,78 маната до 1,05 маната.

Сегодня курс доллара подскочил уже до 1,55 маната, а это значит, что в течение 2015 года азербайджанская валюта наполовину обесценилась. По прогнозам отдельных экспертов, уже в ближайшее время доллар может подорожать до 2-3 манатов.

Ранее эксперты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) сообщили, что падение мировых цен на нефть приведет к ухудшению ситуации в экономике Азербайджана, значительную часть доходов которому обеспечивает экспорт энергоресурсов.

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В начале сентября 2015 года президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на на совещании, посвященном экономическим вопросам и работе по подготовке государственного бюджета 2016 года, заявил, что экономика страны успешно развивается, несмотря на кризис, а предпринятые властями страны меры помогли справиться с последствиями падения цен на нефть с минимальными потерями.

"Естественно, наши доходы значительно сократились. Если в минувшем году цены на нефть превышали 100 долларов, то сегодня они упали ниже 50 долларов, более чем вдвое. Но мы стараемся и будем стараться делать все возможное, чтобы азербайджанский народ не страдал от этого. До конца года мы примем все необходимые меры, чтобы экономическое развитие продолжалось", — заявил тогда Алиев.