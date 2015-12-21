В ГФС не ответили, сколько налогов уплатил Порошенко: "это требует аналитической работы"

Ответ на запрос о количестве уплаченных действующим президентом Украины Петром Порошенко налогов "требует аналитической работы". Об этом говорится в ответе Государственной фискальной службы на запрос, сообщает "Украинская правда".

Читайте такжеПорошенко рассказал, когда жители Донбасса и Крыма смогут ездить без виз в ЕС

По информации издания, к Фискальной службе обращались с просьбой сообщить о декларируемых доходах и сумме уплаченных Петром Порошенко налогов. Служба отказалась удовлетворить этот запрос, потому что это "требует создания новой информации и требует проведения аналитической работы".

"Определяющим для публичной информации является то, чтобы она была заранее готовым, зафиксированным продуктом, полученным или созданным лишь субъектом властных полномочий в процессе выполнения своих обязанностей", - заявили в ГФС.

Однако, по словам юриста Института медиа права Виты Володовской, "закон "О доступе к публичной информации" не требует от распорядителей создавать информацию, однако и не сводит публичную информацию лишь к тем данным, которые содержатся в едином документе".

Читайте такжеПравительственный вариант налоговой реформы приведет к увеличению доли теневой экономики в стране – эксперты

"Довольно часто предоставление ответа на запрос требует выборки сведений из различных документов или реестров, что отнюдь не может считаться созданием новой информации, ведь она уже была ранее зафиксирована, хоть и на разных носителях", - добавила Володовская.