Гривня укрепилась на межбанке до 23,52 за доллар

Котировки гривни на межбанке к середине торгов установились на уровне 23,35/23,52 гривни/доллар.

В понедельник, 21 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 23,35/23,52 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,3690/25,5520 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3270/0,3300 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 23,5346 гривни/доллар, к этому часу заключено 260 сделок на сумму 93,29 миллиона долларов.