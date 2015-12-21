Гонтарева переживает, что депутаты медлят с принятием бюджета-2016

Промедление с принятием согласованного с Международным валютным фондом бюджета на 2016 год может поставить под угрозу экономическую и финансовую стабильность Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национального банка Украины.

В сообщении отмечается, что регулятор обеспокоен ситуацией, которая сложилась вокруг принятия Верховной Радой бюджета на 2016 год.

"Дальнейшее промедление или принятие бюджета, не согласованного с программными целями Меморандума с Международным валютным фондом, может поставить под угрозу экономическую и финансовую стабильность в нашем государстве, которая является необходимым условием для достижения Национальным банком своей цели - ценовой стабильности", - цитируются в сообщении слова главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Нацбанк отметил, что в первую очередь, такая ситуация может частично нивелировать положительные сдвиги, наблюдаемые в украинской экономике в последнее время, кроме того, отсутствие сбалансированного бюджета на следующий год будет мешать проведению сдержанной фискальной политики и реализации масштабных структурных реформ.

Регулятор также подчеркнул, что важным также является принятие изменений в Налоговый кодекс, которые предусматривают улучшение налогового администрирования и снижение фискальной нагрузки на экономику.

«Принятие бюджета, предложенного Министерством финансов и согласованного с программой расширенного финансирования МВФ, позволит не только избежать определенных рисков, но и завершить второй пересмотр программы МВФ. Как следствие, возобновятся поступления как средств от Фонда, так и связанного международного финансирования на общую сумму около 5 млрд долл. Также продолжение сотрудничества с МВФ будет позитивным сигналом для других международных доноров и для частных - иностранных и отечественных – инвесторов», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года 11 марта текущего года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа.

Второй пересмотр программы проходил для Украины в два этапа. Миссия фонда работала в Киеве в сентябре и 2 октября приостановила переговоры в связи с необходимостью проведения местных выборов, а также дискуссий внутри страны по налоговой реформе и проекту госбюджета на 2016 год. В ноябре переговоры возобновились.

По итогам работы последней миссии Фонд отметил углубление взаимопонимания с украинскими властями по ключевым вопросам экономических реформ, но ожидает от правительства подготовки сбалансированного проекта госбюджета на следующий год и утверждения этого проекта Верховной Радой.

При этом Минфин и Нацбанк не исключают, что, несмотря на достижение компромисса по налоговым изменениям и проекту бюджета 2016 года, Украина, вероятнее всего, не получит до конца года третий транш в объеме 1,7 млрд долл. по техническим причинам – прежде всего, в связи с началом рождественских и новогодних праздников.

Получение третьего транша по программе EFF является залогом получения 1 млрд долл. кредитных гарантий от правительства США, а также кредитных траншей от других кредиторов – Всемирного банка, ЕБРР, правительств стран ЕС.