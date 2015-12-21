Азербайджан выиграл на девальвации маната почти $2 миллиарда

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) в 2016 году сэкономит почти 2 миллиарда долларов из-за девальвации маната, сообщает Газета.ru.

"Перечислив в декабре в госбюджет 980 миллионов манатов, SOFAZ довел выплаты до планируемых 8,13 миллиарда манатов. В этой связи фонд не ожидает экономии средств от девальвации маната в 2015 году", - говорится в сообщении.

Что касается 2016 года, то SOFAZ прогнозирует экономию в 1,94 миллиарда манатов в результате конвертации.

"Согласно проекту бюджета фонда на 2016 год, расходы составляют 8,26 млрд манатов, или 7,87 миллиарда долларов. Из всех расходов фонда в 2016 году лишь расходы на проекты "Южный газовый коридор" и Баку-Тбилиси-Карс предусмотрены в долларах на сумму 1,87 миллиарда. Остальные расходы предусмотрены в манатах на сумму 6,3 миллиарда, что при пересчете по новому курсу составляет 4,07 миллиарда долларов. Таким образом, это позволит сэкономить в будущем году на конвертации 1,94 миллиарда долларов", - отмечает издание..

Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент активы его составляли 271 миллион долларов.

Основными целями Госнефтефонда являются накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, а также обеспечение накопления средств для будущих поколений и поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.

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Как сообщал УНИАН, ​резкое падение стоимости азербайджанского маната после принятого Центробанком страны решения о переходе на плавающий курс привело к тому, что торговые сети начали переоценку импортных товаров, а банки приостановили денежные переводы.