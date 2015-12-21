Гройсман о бюджете-2016: снизим налог на зарплату и сохраним "упрощенку"

Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман надеется, что уже на этой неделе депутаты примут проект бюджета на 2016 год, и документ начнет действовать уже с 1 января.

Об этом спикер заявил на заседании согласительного совета сегодня, 21 декабря, сообщает ТСН.

Также Гройсман рассказал о нескольких пунктах документа, по которым велись споры. Эти три момента, уверяет председатель ВР, - самые положительные позиции бюджета.

"Мы работали все эти дни и вышли на определенные согласованные позиции. Во-первых – отстояли децентрализацию бюджета. Это будет означать, что местные бюджеты будут иметь такую же систему, как и в 2015-м и никаких шагов к централизации не состоится. Второе – это единый социальный взнос, то есть налог на заработную плату, будет уменьшен до 22%. Это тоже позитивная вещь относительно детенизации заработков. И еще одна важная вещь – мы договорились, что сохраняем для малого и среднего бизнеса систему упрощенного налогообложения", - сказал спикер.

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Как известно, от принятия бюджета на следующий год зависит финансирование страны со стороны МВФ. Если документ не примут, международное финансирование могут приостановить.