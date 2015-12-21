Гройсман о бюджете-2016: снизим налог на зарплату и сохраним "упрощенку"

17:01, 21 декабря 2015
Финансы
2038

Председатель ВР надеется на принятие госбюджета на этой неделе.

Фото УНИАН

Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман надеется, что уже на этой неделе депутаты примут проект бюджета на 2016 год, и документ начнет действовать уже с 1 января.

Об этом спикер заявил на заседании согласительного совета сегодня, 21 декабря, сообщает ТСН.

Также Гройсман рассказал о нескольких пунктах документа, по которым велись споры. Эти три момента, уверяет председатель ВР, - самые положительные позиции бюджета.

"Мы работали все эти дни и вышли на определенные согласованные позиции. Во-первых – отстояли децентрализацию бюджета. Это будет означать, что местные бюджеты будут иметь такую же систему, как и в 2015-м и никаких шагов к централизации не состоится. Второе – это единый социальный взнос, то есть налог на заработную плату, будет уменьшен до 22%. Это тоже позитивная вещь относительно детенизации заработков. И еще одна важная вещь – мы договорились, что сохраняем для малого и среднего бизнеса систему упрощенного налогообложения", - сказал спикер.

Читайте такжеСогласованный с МВФ проект бюджета-2016 должен быть принят до конца года - Яценюк

Как известно, от принятия бюджета на следующий год зависит финансирование страны со стороны МВФ. Если документ не примут, международное финансирование могут приостановить.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter