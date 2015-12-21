Гривня на межбанке укрепилась до 23,40 за доллар

В понедельник, 21 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,25/23,40 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,3210/25,4820 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3260/0,3280 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 23,5182 грн/долл., к этому часу было заключено 545 сделок на сумму 338,04 млн долл.