Торговые переговоры Киева, Брюсселя и Москвы завершились безрезультатно - Климкин

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в Брюсселе журналистам по завершению консультаций.

"Консультации не закончились каким-либо результатом. Это абсолютно подтверждено Европейской комиссией, подтверждено с нашей стороны. Были выработаны некоторые конкретные решения, но российская сторона просто от них отказалась. Практические решения российской стороне на сегодняшний день не нужны", - сказал Климкин.

По убеждению министра, Москва хочет "прекратить наше движение в сторону Европы, в сторону ЕС, в сторону эффективной имплементации зоны свободной торговли".

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Климкин отметил, что сегодняшние консультации отличались от предыдущих. "Они были в значительной степени сюрреалистическими, поскольку проходили на фоне известного указа президента России, и сегодня премьер-министр России во время переговоров издал указ о запрете экспорта в Россию сельскохозяйственной продукции, чем, как на меня, не знаю, дипломатично ли использовать это слово, непосредственно "подставил" российскую делегацию", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Украина, Евросоюз и Россия сегодня, 21 декабря, проводили трехстороннюю встречу в Брюсселе для достижения договоренности о неприменении торговых ограничений со стороны РФ в отношении нашей страны в связи с имплементацией зоны свободной торговли с ЕС.

Президент России Владимир Путин 16 декабря подписал указ о прекращении с 1 января 2016 года действия договора о зоне свободной торговли между Россией и Украиной, которая действовала в рамках ЗСТ СНГ.

Евросоюз и Украина не намерены откладывать введение зоны свободной торговли, которая начнет действовать с 1 января 2016 года, и вносить какие-либо изменения в текст Соглашения об ассоциации.

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Предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года.

Позже РФ снова заявила о необходимости отсрочить введение в действие соглашения о зоне свободной торговли между Евросоюзом и Украиной. Российская сторона угрожает Украине полным товарным эмбарго в случае, если соглашение вступит в силу.