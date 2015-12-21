У Путина заявили, что переговоры Украина-ЕС-РФ продолжатся после 1 января на новых условиях

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сообщил по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.

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"Мы, безусловно, будем работать, жизнь не кончается 1 января 2016 года. За первым января будет второе января. Мы будем встречаться, мы будем обсуждать, будем вести переговоры, только они будут вестись по ту сторону рубикона, в ситуации, когда будут имплементированы основные положения экономической части соглашения о глубокой, всесторонней ЗСТ Украины и ЕС с одной стороны, а с другой стороны Украина перестанет пользоваться преференциальным режимом и будет работать в режиме наибольшего благоприятствования в торговле с РФ", - сказал Улюкаев.

При этом он сообщил, что на переговорах сегодня "стороны подтвердили позиции".

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что трехсторонние консультации между Украиной, Россией и Европейской комиссией о введении углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС завершились сегодня в Брюсселе безрезультатно.