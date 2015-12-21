Сэкономить 30 миллиардов: у Абромавичуса призывают Раду одобрить электронные госзакупки

Министерство экономического развития и торговли Украины призывает Верховную Раду принять законопроект, устанавливающий обязательное проведение всех государственных закупок через систему электронных закупок Prozorro, что поможет экономить около 30 млрд грн бюджетных средств в год, сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов во время брифинга в Киеве.

«Мы очень удивлены тем, что наш законопроект уже месяц лежит в Верховной Раде и пока не дошел даже до рассмотрения на комитете», - сказал Нефедов. Он добавил, что затягивание законопроекта №3559, который распространяет электронную систему Prozorro на все процедуры госзакупок в Украине, идет путем процедурных и регламентных проволочек, а также происходит регистрация альтернативных законопроектов. Распространение системы Prozorro на все госзакупки, по словам чиновника, позволит сэкономить около 30 млрд грн из 50 млрд, которые ежегодно государство теряет вследствие коррупции в системе закупок.

По словам Нефедова, система работает в пилотном режиме с февраля текущего года и обрабатывает чуть более 2% всех госзакупок в стране. На данный момент в системе участвуют более 2200 госкомпаний, которые провели уже около 37 тыс. тендеров. Общая сумма зарегистрированных тендеров составляет около 7 млрд грн, завершено почти две трети из них. Экономия на сегодняшний день составляет 12% от суммы тендеров, или более 500 млн грн. По словам замминистра, предложенный Министерством экономического развития законопроект №3559, а также сопутствующий ему №3560, вступают в силу сразу после их принятия. Таким образом, затягивание с их принятием приводит к ежедневным потерям государственных средств при проведении госзакупок. «Как только законопроект вступает в силу, с первого дня начинается экономия. Все просто, потому что она уже работает, ее не нужно разрабатывать», - пояснил Нефедов. Также он отметил, что многие компании добровольно переходят на систему электронных госзакупок, не дожидаясь принятия закона. Среди таких компаний – «Укргазвыдобування».

Представитель Центра противодействия коррупции Елена Щербань во время брифинга сообщила, что система электронных закупок поможет бороться с коррупцией, поскольку даст возможность проводить аналитику всех сделок. «Электронные закупки дают возможность увидеть, кто и что покупает, как и почем. Не секрет, что такой аналитики в государстве до сегодняшнего дня не существовало… Поэтому мы ожидаем, что депутаты все-таки проголосуют и начнут рассматривать данный законопроект», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, глава департамента госзакупок Министерства экономического развития и торговли Александр Стародубцев заявил, что закон об электронных государственных закупках, предусматривающий переход всех заказчиков и поставщиков на электронную систему с 1 января 2016 года, не будет принят до конца года в связи с отказом парламента внести соответствующий законопроект в повестку.

При этом Стародубцев отметил, что начало масштабного запуска системы электронных госзакупок может быть перенесено с 1 января на 1 апреля 2016 года.