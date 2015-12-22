Правительство Японии ожидает в 2016 году рекордный рост ВВП за последние 19 лет

Рост японской экономики в 2016 финансовом году (начинается с апреля) составит в реальном выражении примерно 1,7% в связи с оживлением спроса и инвестиций, пишут "Ведомости" со ссылкой на сообщение агентства "Киодо".

По прогнозу правительства Японии, в номинальном выражении валовый внутренний продукт возрастет на 3,1% и достигнет рекордной отметки за последние 19 лет в 518,8 трлн иен ($4,3 трлн).

В 1997 г. ВВП достиг 521 трлн иен.

Читайте такжеУкраина и Япония подписали кредитное соглашение на $300 миллионовЭкономический прогноз в Японии составлен с учетом увеличения бюджетных расходов на стимулирование экономики через улучшение социальных служб и содействие аграрному сектору.

Как отмечает "Киодо", вместе с тем прогноз правительства более оптимистичен, чем тот, который был составлен в октябре этого года Банком Японии и предусматривал рост экономики в пределах 1,4% в 2016 финансовом году.

Правительство Японии ожидает роста цен примерно на 1,2% по сравнению с нынешним годом, в основном из-за падения цен на нефть. По ожиданиям Банка Японии, инфляция в стране может достигнуть 2%.

Кабинет министров Японии планирует утвердить расходы на 2016 г. в четверг, 24 декабря.