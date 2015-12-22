Россия все еще ждет от Украины $3 миллиарда до 31 декабря

Украина 21 декабря не осуществила платеж в счет погашения облигаций внешних государственных займов номиналом $3 млрд, говорится в сообщении Минфина России.

"Таким образом, Украина предпочла допустить дефолт по своим долговым обязательствам, чем вести переговоры на основе предложения, сделанного президентом Российской Федерации в ходе встречи лидеров стран "группы двадцати" в Анталье в ноябре 2015 года", — отметили в Минфине.

Указанные облигации подлежали погашению в воскресенье, 20 декабря, в связи с чем соответствующий платеж в пользу России должен быть совершен на следующий рабочий день, 21 декабря, сказано в сообщении.

В ведомстве Антона Силуанова отметили, что формальный дефолт Украины наступит 31 декабря по истечению так называемого "льготного" периода, во время которого у Киева еще имеется возможность осуществить платеж. "Минфин России ожидает, что Украина исполнит свои долговые обязательства в полном объеме до этой даты", — подчеркнули в ведомстве, пишет Росбалт.

В Минфине также напомнили о том, что Международный валютный фонд признал долг Украины перед Россией государственным. "Если Украина не осуществит выплату по облигациям в полном объеме в течение льготного периода, Российская Федерация будет добиваться возврата причитающихся средств, используя соответствующие юридические механизмы", — предупредили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Украина в соответствии с действующим законодательством и ранее принятыми на себя обязательствами по выполнению долговых операций объявила мораторий на выплату всех долгов перед Российской Федерацией, включая долг, взятый правительством Януковича-Азарова в 2013 году в объеме 3 млрд долл., а также долги госхолдинга «Укравтодор» и Конструкторского бюро «Южное» перед российскими банками. Общая сумма долга, попавшего под мораторий, превысила 3,58 млрд долл.

Выплаты по этим долгам останавливаются до момента принятия предложений Украины по реструктуризации или принятия соответствующего судебного решения.

Введенный мораторий на выплату долга Фонду национального благосостояния РФ в объеме 3 млрд долл., признанного официальным долгом украинского правительства, вступил в силу с 20 декабря текущего года.

Совет директоров Международного валютного фонда 16 декабря признал официальный статус российского займа Украине в размере 3 млрд долл., предоставленного в декабре 2013 года правительству Азарова-Януковича. Мотивация решения Фонда состояла в том, что держателем этого долга было и остается правительство Российской Федерации. При этом в решении Фонда подчеркивается, что это единственный «проблемный» долг Украины и Киев не имеет просроченной задолженности перед другими официальными кредиторами.

Однако Минфин Украины подчеркивал, что Украина не сможет погасить долг перед Российской Федерацией в объеме 3 млрд долл. на тех условиях, под которые он был взят, поскольку это противоречит критериям программы сотрудничества с МВФ. В то же время в Минфине отметили, что невыполнение обязательств по долгу не приведет к кросс-дефолту по другим бондам Украины.