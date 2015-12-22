В России оценили свои убытки от ассоциации Украина-ЕС в миллиарды долларов

Первый заместитель министра экономического развития РФ Алексей Лихачев заявил, что соглашение Украина-ЕС об ассоциации в краткосрочной перспективе принесёт убыток РФ на 3,5 млрд. долл.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лихачев сказал, представляя в Госдуме РФ законопроект «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины».

«В целом анализ ущерба для экономики России, рассчитанный по международной общепризнаной модели Global Trade Analysis Project показал, что в краткосрочной перспективе только от тарифной либерализации ущерб составит более 3,5 млрд долл. для российских предпринимателей», - сказал Лихачев.

Как сообщал УНИАН, Украина, Евросоюз и Россия 21 декабря проводили трехстороннюю встречу в Брюсселе для достижения договоренности о неприменении торговых ограничений со стороны РФ в отношении нашей страны в связи с имплементацией зоны свободной торговли с ЕС.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин после консультаций заявил, что они завершились безрезультатно.

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Президент России Владимир Путин 16 декабря подписал указ о прекращении с 1 января 2016 года действия договора о зоне свободной торговли между Россией и Украиной, которая действовала в рамках ЗСТ СНГ.

Евросоюз и Украина не намерены откладывать введение зоны свободной торговли, которая начнет действовать с 1 января 2016 года, и вносить какие-либо изменения в текст Соглашения об ассоциации.

Предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года.

Позже РФ снова заявила о необходимости отсрочить введение в действие соглашения о зоне свободной торговли между Евросоюзом и Украиной. Российская сторона угрожает Украине полным товарным эмбарго в случае, если соглашение вступит в силу.