Конфликт Кремля и Аксенова нарастет: к крымскому делу подключена генпрокуратура

По поручению премьера РФ Дмитрия Медведева к проверке крымских властей из-за затяжного освоения средств в рамках федеральной целевой программы по развитию аннексированного полуострова будет подключена Генпрокуратура, заявил вице-премьер Дмитрий Козак, подчеркнув, что ответственным за срыв финансирования чиновникам грозит уголовная ответственность, пишет "Коммерсант".

Это заявление прозвучало после того, как "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов назвал комментировавших ситуацию накануне источников в Белом доме "анонимными деятелями" и отметил, что "вопрос сейчас не в том, кто виноват, а в том, что делать дальше", а заодно призвал успокоиться всех "штатных метателей дерьма".

Читайте такжеУкраина через месяц полностью прекратит торговлю с оккупированным Крымом - решение КабминаВместе с тем Козак подчеркнул, что об отставке руководства аннексированного полуострова "пока речь не идет, наверное, на среднем, на низовом уровне есть чиновники, которые не вполне справляются со своими обязанностями".

В правительстве РФ выразили сомнение в "профессионализме и качестве работы" руководства оккупированного Крыма и поручили Минэкономики и Минфину внести предложения о наказании властей полуострова. Таким образом в Белом доме отреагировали на заявление Сергея Аксенова о том, что регион "не получил ни копейки" на реализацию ФЦП по развитию аннексированных Крыма и Севастополя.