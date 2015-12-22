Российские банки из-за обвала рубля поднимают для VIP-клиентов порог состоятельности

В России состоятельные банковские VIP-клиенты начинают ощущать последствия волатильности рубля, пишет "Коммерсант".

Отдельные банки, измерявшие порог входа в рублях, существенно повышают количественную планку для вхождения в этот клиентский сегмент из-за удорожания валюты. Первым о таком шаге готовится объявить Газпромбанк: его новый VIP-клиентский минимум вырастет на 50%, с 10 млн до 15 млн руб. В будущем его примеру могут последовать и другие игроки, предупреждают эксперты.

Читайте такжеРоссии из-за обвала цен на нефть грозит новая волна кризиса: опереться экономике не на что О повышении входного порога для клиентов private banking в 2016 году Газпромбанк планирует объявить сегодня. Основная причина — ослабление рубля. "Мы всегда ориентировались на обслуживание клиентов с состоянием, превышающим $500 тыс. Именно эта аудитория является для нас целевой. Поскольку характерной чертой российских клиентов является стремление передавать свои активы не одному, а двум-трем финансовым организациям, мы минимальный порог для начала работы с новыми клиентами устанавливаем исходя из этого факта. Так как за пять лет, прошедших с момента установления порога в 10 млн руб., курс рубля к доллару существенно изменился, мы установили новый порог на уровне 15 млн руб., что в большей степени соответствует текущей ситуации на рынке",— пояснил первый вице-президент Газпромбанка Дмитрий Пешнев-Подольский.

Изменение будет распространяться на новых клиентов. А их немало. По словам Пешнева-Подольского, число клиентов private banking растет ежегодно на 15-20%. "Наибольший вклад в ближайшие годы будет вносить дальнейшее развитие регионального бизнеса, в том числе выход в новые города, а также развитие услуг для клиентов private banking в дочерних банках группы ГПБ в Швейцарии и Люксембурге",— сказал он.

Как отмечают участники рынка, повышение рублевого входного порога — вынужденная мера: самые востребованные продукты — валютные.

В случае дальнейшего заметного ослабления национальной валюты

примеру Газпромбанка могут последовать и другие игроки, не исключают участники рынка.