В Госдуме РФ под лозунгом "братские народы" одобрили отмену свободной торговли с Украиной

Руководители фракций Государственной думы РФ под слова «о братских народах» одобрили закон «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины», чтобы не позволить «входить Украине в ЕС за счет России».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом представители всех четырех фракций российского парламента заявили сегодня. Принятие решения ожидается в «час голосования» (в 16.00 по киевскому времени).

В частности, депутат Госдумы от фракции власти «Единая Россия» Олег Лебедев заявил, что «на этом отношения с Украиной не заканчиваются, договор приостанавливается».

«Я уверен, что еще придет время, когда разум возобладает в Украине, и договор снова будет работать, ведь украинский народ, несмотря на позицию официальных властей Украины, на самом деле был, есть и остаётся для нас братским народом. Фракция «Единая Россия» поддерживает данную ратификацию», - сказал Лебедев.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что надо было думать заранее перед заключением договоров, так как они не правильные.

«Мы поддержим отмену, правильная эта позиция», - сказал Жириновский.

При этом он заявил, что «Украина постоянно ворует наш газ и все, что идет через территорию Украины, там идет захват нашего имущества».

Кроме того, Жириновский отметил, что в Украине к РФ относятся хуже, чем в государствах, с которыми Россия никогда не дружила и не заключала договоров.

Также депутат от фракции «Справедливая Россия» Татьяна Москалькова заявила, что ее фракция поддержит закон о приостановлении РФ действия договора о ЗСТ с Украиной.

«Мы выражаем огромное сожаление, что приходится приостанавливать наши договорённости, в том числе с Украиной, по поводу ЗСТ. Очень надеемся, что это не денонсация, а действительно приостановление, которое позволит вернуться к выгодным товарным отношениям», - сказала Москалькова.

При этом она назвала это решение прагматичным, поскольку, по словам депутата, «входить в ЕС за счет России – это аморально, незаконно и необоснованно».

По словам Москальковой, РФ вынуждена защищать свою «конкурентоспособную среду».

В свою очередь депутат от КПРФ Владимир Кашин заявил, что его фракция также поддерживает это решение, «исходя из вопросов безопасности» для РФ. По его словам, сейчас западные фирмы «прихватывают» украинские плодородные земли, а «самые грязные технологии начинают процветать в Украине, в том числе все, что связано с генно-модифицированным производством сельхозкультур». Он считает, что России необходимо усиливать таможенный контроль, чтобы «оградить россиян от этой опасности», так как товары могут пойти через «братскую Белоруссию».

Кашин также назвал украинский народ «братским» и подчеркнул, что решение о приостановлении действия договора о ЗСТ с Украиной временное.

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Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин 16 декабря подписал указ о прекращении с 1 января 2016 года действия Договора о зоне свободной торговли между Россией и Украиной, который действовал в рамках ЗСТ СНГ.

17 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что против Украины не будут вводиться санкции, хотя ЗСТ между странами действовать не будет.

21 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев опроверг слова Путина о том, что не будут введены санкции против Украины, и заявил, что с 1 января РФ таки вводит продуктовое эмбарго на украинские товары.