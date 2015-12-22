Кабмин предлагает Раде отменить конечную дату действия моратория на выплату долгов

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде отменить конечную дату действия моратория на выплату части госдолга, установленную действующим законодательством.

Об этом говорится в проекте закона о внесении изменений в статью 4 Закона Украины «Об особенностях осуществления операций с государственным, гарантированным государством долгом и местным долгом» №3677.

Существующее законодательство предполагает, что действие моратория заканчивается 1 июля 2016 года.

Упразднение нормы о предельном сроке действия моратория направлено в первую очередь на завершение долговой операции по «российским» бондам на 3 млрд долл. со сроком погашения в 2015 году. Бумаги признаны официальным долгом правительства Украины и подлежат реструктуризации. Нежелание российской стороны идти на переговоры по этому долгу способствовало тому, что правительство Украины приняло решение ввести мораторий на выплату долга в 3 млрд долл., а также долга ряда украинских предприятий российским банкам в объеме порядка 507 млн долл.

«В пункте 1 статьи 4 Закона Украины «Об особенностях осуществления операций с государственным, гарантированным государством долгом и местным долгом» слова и цифры «действует до 1 июня 2016 года» исключить», - говорится в проекте закона.

При этом в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что принятие документа позволит правительству выполнить все взятые на себя обязательства в части программы реформ, согласованной с Международным валютным фондом. «А упразднение ограничений по конечной дате продолжит действие правовых оснований для поиска дальнейших путей реструктуризации внешних долговых обязательств», - говорится в пояснительной записке.

Более того, в записке сказано, что приостановка платежей может быть отменена сразу же, как только будет достигнута договоренность с держателями евробондов с погашением в декабре 2015 года, а именно – «российского» долга о реструктуризации.

Как сообщал УНИАН, Украина и Комитет кредиторов 27 августа достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долларов, которая предполагает полное списание 3 млрд долларов, отсрочку платежей по телу кредита в сумме 8,5 млрд долларов на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.

В периметр реструктуризации вошел кредит, полученный Украиной в рамках договоренностей между президентом РФ Путиным и на то время президентом Украины Виктором Януковичем в декабре 2013 года. Кредит был выдан посредством выкупа евробондов Украины на 3 млрд долларов через Ирландскую фондовую биржу, что приравнивает его к коммерческому, однако российская сторона настаивает, что данный заем является межгосударственным, поскольку покупателем облигаций был российский государственный фонд.

Украина 12 ноября завершила реструктуризацию госдолга по 13 выпускам облигаций в связи со стартовавшим обменом на новые облигации и государственные деривативы. «Российские» облигации не вошли в перечень бумаг, прошедших реструктуризацию и подлежащих обмену на новые бумаги в связи с отказом РФ от участия в этом процессе.

Совет директоров Международного валютного фонда 16 декабря признал официальный статус российского займа Украине.

Однако Минфин Украины подчеркивал, что Украина не сможет погасить долг перед Российской Федерацией в объеме 3 млрд долл. на тех условиях, под которые он был взят, поскольку это противоречит критериям программы сотрудничества с МВФ. В то же время в Минфине отметили, что невыполнение обязательств по долгу не приведет к кросс-дефолту по другим бондам Украины.

18 декабря Украина в соответствии с действующим законодательством и ранее принятыми на себя обязательствами по выполнению долговых операций объявила мораторий на выплату всех долгов перед Российской Федерацией, включая долг, взятый правительством Януковича-Азарова в 2013 году в объеме 3 млрд долл., а также долги госхолдинга «Укравтодор» и Конструкторского бюро «Южное» перед российскими банками. Общая сумма долга, попавшего под мораторий, превысила 3,58 млрд долл.