У России мало шансов отсудить "долг Януковича" - Bloomberg
Суд может не удовлетворить иск РФ, если будет установлено, что Путин готовил аннексию Крыма до момента выдачи кредита.
Россия имеет очень ограниченные возможности для возвращения "долга Януковича", суд может не удовлетворить иск, если будет установлено, что Путин готовил аннексию Крыма до момента выдачи кредита.
Такое мнение в интервью Bloomberg высказал, в частности, профессор права в Duke University Миту Гулати.
Другие эксперты также считают, что практически взыскать "долг Януковича" из Украины будет непросто, даже если арбитраж вынесет решение в пользу Москвы. Однако Россия попытается взять контроль над украинским имуществом за рубежом через судебные процессы в конкретных странах, передает «Украинская правда».
При этом бывший посол США в Украине, эксперт влиятельного аналитического центра Brookings Institution Стивен Пайфер считает, что дефолт Украины по долгу перед Россией не приведет к прекращению программы МВФ. Он также выразил сомнение в том, что Украина должна что-то возвращать России, учитывая аннексию Крыма и агрессию на Донбассе.
Как сообщал УНИАН, 17 декабря Министерство финансов Украины заявило, что Украина не сможет погасить долг перед Российской Федерацией в объеме 3 млрд долл. на тех условиях, под которые он был взят, поскольку это противоречит критериям программы сотрудничества с ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом.
В то же время, согласно заявлению, Украина готова к переговорам по этому долгу и его реструктуризации на условиях, которые были предложены ранее другим кредиторам.
18 декабря Украина объявила мораторий на выплату всех долгов перед Российской Федерацией.
В Минфине России ожидают, что Украина "исполнит свои долговые обязательства" в полном объеме до 31 декабря. После этой даты, если Россия не получит $3 миллиарда, угрожают поддать в суд.
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина готова судиться с Россией относительно «долга Януковича».