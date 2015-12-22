У России мало шансов отсудить "долг Януковича" - Bloomberg

Россия имеет очень ограниченные возможности для возвращения "долга Януковича", суд может не удовлетворить иск, если будет установлено, что Путин готовил аннексию Крыма до момента выдачи кредита.

Такое мнение в интервью Bloomberg высказал, в частности, профессор права в Duke University Миту Гулати.

Другие эксперты также считают, что практически взыскать "долг Януковича" из Украины будет непросто, даже если арбитраж вынесет решение в пользу Москвы. Однако Россия попытается взять контроль над украинским имуществом за рубежом через судебные процессы в конкретных странах, передает «Украинская правда».

При этом бывший посол США в Украине, эксперт влиятельного аналитического центра Brookings Institution Стивен Пайфер считает, что дефолт Украины по долгу перед Россией не приведет к прекращению программы МВФ. Он также выразил сомнение в том, что Украина должна что-то возвращать России, учитывая аннексию Крыма и агрессию на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря Министерство финансов Украины заявило, что Украина не сможет погасить долг перед Российской Федерацией в объеме 3 млрд долл. на тех условиях, под которые он был взят, поскольку это противоречит критериям программы сотрудничества с ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом.

В то же время, согласно заявлению, Украина готова к переговорам по этому долгу и его реструктуризации на условиях, которые были предложены ранее другим кредиторам.

18 декабря Украина объявила мораторий на выплату всех долгов перед Российской Федерацией.

В Минфине России ожидают, что Украина "исполнит свои долговые обязательства" в полном объеме до 31 декабря. После этой даты, если Россия не получит $3 миллиарда, угрожают поддать в суд.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина готова судиться с Россией относительно «долга Януковича».