В России уверены, что имеют 100% шансы выиграть суд по "долгу Януковича"

В правительстве Российской Федерации считают, что имеют 100% шансы выиграть суд по взысканию с Украины долга в размере 3 млрд долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Я думаю, наши шансы достигнуть положительного судебного решения близки к 100%», - сказал Улюкаев.

По его мнению, все правовые обстоятельства на российской стороне и позиция РФ абсолютно законна. Кроме этого, он отметил, что недавно Международный валютный фонд подтвердил, что это суверенный долг, на который совершенно не распространяются те договоренности о реструктуризации коммерческого долга, которые украинская сторона реализовывала.

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Как сообщал УНИАН, 17 декабря Министерство финансов Украины заявило, что Украина не сможет погасить долг перед Российской Федерацией в объеме 3 млрд долл. на тех условиях, под которые он был взят, поскольку это противоречит критериям программы сотрудничества с ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом.

В то же время, согласно заявлению, Украина готова к переговорам по этому долгу и его реструктуризации на условиях, которые были предложены ранее другим кредиторам.

Украина и Комитет кредиторов 27 августа достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл., которая предполагает полное списание 3 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита в сумме 8,5 млрд долл. на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.

В периметр реструктуризации также вошел кредит, полученный Украиной в рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем в декабре 2013 года. Кредит был выдан посредством выкупа евробондов Украины на 3 млрд долл. через Ирландскую фондовую биржу, что приравнивает его к коммерческому, однако российская сторона настаивает, что данный заем является межгосударственным, поскольку покупателем облигаций был российский государственный фонд.

Совет директоров МВФ 16 декабря признал официальный статус российского займа Украине в размере 3 млрд долл., предоставленного в декабре 2013 года правительству Азарова-Януковича. Мотивация решения Фонда состояла в том, что держателем этого долга было и остается правительство Российской Федерации. При этом в решении Фонда подчеркивается, что это единственный «проблемный» долг Украины, и Киев не имеет просроченной задолженности перед другими официальными кредиторами.

18 декабря Украина объявила мораторий на выплату всех долгов перед Российской Федерацией.

В Минфине России ожидают, что Украина "исполнит свои долговые обязательства" в полном объеме до 31 декабря. После этой даты, если Россия не получит $3 миллиарда, угрожают поддать в суд.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина готова судиться с Россией относительно «долга Януковича».