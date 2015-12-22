Нацбанк согласовал приобретение 4 банков

Национальный банк Украины согласовал приобретение существенного участия владельцам четырех банков, сообщается на сайте регулятора.

В частности, НБУ согласовал совместное приобретение существенного участия в размере около 57% в "Поликомбанке" физическим лицам Николаю Тарасовцу, Юрию Тарасовцу и Александру Тарасовцу. Регулятор также согласовал приобретение прямого существенного участия в размере 50% в "Финексбанке" гражданке Латвии Анне Сидоровой.

Кроме того, НБУ согласовал увеличение прямого существенного участия в размере 87,7% в "Агрокомбанке" Владимиру Дроботу.

Нацбанк также согласовал приобретение опосредованного существенного участия в размере 73% в "Альянс Банке" Александру Сосису.

Читайте такжеНБУ назвал 48 банков с непрозрачной структурой собственности (список)

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в октябре обнародовал перечень из 48 банков с непрозрачной структурой собственности, которые в случае не раскрытия информации о реальных собственниках в установленном регулятором порядке могут быть признаны проблемными, а впоследствии - неплатежеспособными.