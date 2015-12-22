Нацбанк согласовал приобретение 4 банков

12:55, 22 декабря 2015
Финансы
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В частности, речь идет о "Поликомбанке", "Финексбанке", "Агрокомбанке" и "Альянс Банке".

НБУ, Нацбанк / facebook.com/NationalBankOfUkraine

Национальный банк Украины согласовал приобретение существенного участия владельцам четырех банков, сообщается на сайте регулятора.

В частности, НБУ согласовал совместное приобретение существенного участия в размере около 57% в "Поликомбанке" физическим лицам Николаю Тарасовцу, Юрию Тарасовцу и Александру Тарасовцу. Регулятор также согласовал приобретение прямого существенного участия в размере 50% в "Финексбанке" гражданке Латвии Анне Сидоровой.

Кроме того, НБУ согласовал увеличение прямого существенного участия в размере 87,7% в "Агрокомбанке" Владимиру Дроботу.

Нацбанк также согласовал приобретение опосредованного существенного участия в размере 73% в "Альянс Банке" Александру Сосису.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в октябре обнародовал перечень из 48 банков с непрозрачной структурой собственности, которые в случае не раскрытия информации о реальных собственниках в установленном регулятором порядке могут быть признаны проблемными, а впоследствии - неплатежеспособными.

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